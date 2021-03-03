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MLB》剛簽95億天價鉅約 小塔提斯春訓首轟就滿貫（影音）

2021/03/03 10:19

〔體育中心／綜合報導〕在今年休賽季與教士隊簽下14年3.4億美元（約95億台幣）延長合約的球隊新看板人物小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），今天敲出的春訓首轟，就是一發滿貫全壘打。

教士今天與響尾蛇交手，小塔提斯在第二次上場打擊時，於第二局面對先發投手史密斯（Caleb Smith），就在滿壘敲出一發左外野方向441英呎的大號滿貫彈，幫助球隊在該局一口氣灌進5分，最終也拿下勝利。

小塔提斯今天敲出滿貫彈。（法新社）

賽後總教練丁勒（Jayce Tingler）也提到小塔提斯的全壘打，認為那就是一個乾淨俐落的擊球，並認為能在春訓看到這種狀態是再好不過的。

上個賽季小塔提斯的滿貫全壘打曾引發爭議，他曾在與遊騎兵隊的比賽中，於0好3壞，球隊領先7分時敲出滿貫全壘打，此舉也讓遊騎兵教頭頗有微詞。然而，在該這件事情發生後，聖地牙哥教士隊成為了全聯盟最會敲滿貫全壘打的球隊，他們在後續的三場比賽都有球員敲出滿貫砲，成為了MLB史上第一支連4戰轟出滿貫砲的球隊。

小塔提斯今天敲出滿貫彈。（法新社）

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