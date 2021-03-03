羽球》中斷中國女單獨霸史 印度前球后賽娜電影預告出爐

印度前球后賽娜在2012年於倫敦奧運奪得銅牌。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕印度前球后賽娜（Saina Nehwal ）昨在自己的社群媒體上公布傳記電影《賽娜》（Saina）即將上映的消息，這部電影紀錄她在2012年倫敦奧運摘下銅牌的歷程，而為了讓演員順利演出，賽娜更親自指導女主角喬普拉（Parineeti Chopra），讓人期待電影成果。

賽娜的傳記電影將在3月中上映，身為電影主角，賽娜在自己的社群媒體上釋出海報和預告片，祝福電影上映後一切順利。這部電影由印度寶萊塢全才導演阿莫爾古普特拍攝，原定去年9月就要上映，但受到武漢肺炎疫情影響，一路推遲至今。

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賽娜曾在2008年摘下世青女單冠軍，也曾在2010年、2018年贏得大英國協運動會羽球女單金牌，且2012年倫敦奧運勇奪女單銅牌，為印度羽球史上首位奪牌的選手，當時她也被譽為能和中國女單3金花王儀涵、王適嫻和李雪芮抗衡的亞洲球員。

尤其賽娜在2015年登上球后寶座，中斷李雪芮連續119週蟬聯球后的紀錄，成為印度羽球史上首位球后，也是當代具代表性的女單球員之一。

這部傳記電影主要描述賽娜在2012年倫敦奧運摘銅過程，飾演賽娜的女演員喬普拉也在電影開拍前和賽娜一起訓練，還一度受傷，好在並未影響拍攝。

值得一提的是，過去馬來西亞傳奇球星李宗偉也曾有自己的傳記電影《李宗偉：敗者為王》，劇中曾出現「凌丹」一角，來影射中國選手林丹，外界也好奇《賽娜》這部電影，是否會出現羽壇其他重要選手，在印度引起球迷討論。

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