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NBA》雷納德缺陣、P.喬治獨木難支 快艇近8場苦吞5敗

2021/03/03 12:16

P.喬治攻下全場最高的32分，但決勝節手感不佳，未能幫助快艇贏球。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今天在客場挑戰塞爾提克，當家一哥雷納德（Kawhi Leonard）因背傷無預警缺席，儘管二當家P.喬治（Paul George）攻下全場最高的32分，但仍無法幫助球隊贏球，終場以112：117不敵綠衫軍，近8場苦吞5敗。

雷納德今天賽前原本被列為先發，熱身時因背部不適突然高掛免戰牌，由R.傑克森（Reggie Jackson）頂替先發，而屋漏偏逢連夜雨，陣中長人小莫里斯（Marcus Morris）在次節因頭部遭肘擊提前退場，此役沒有回歸。

快艇二當家P.喬治扛下進攻重任，半場就攻下21分，助隊在半場取得63：62一分領先，兩隊纏鬥至第四節，綠衫軍該節打出一波9：0的小高潮，一度將領先擴大到雙位數，快艇在後苦苦追趕，P.喬治末節手感不佳，10投僅2中，只拿到5分，雖然在最後11.5秒投進三分球，幫助球隊追到112：114，最後採取犯規戰術送泰斯（Daniel Theis），可惜兩罰俱中，快艇終場就以112：117輸球，吞下2連敗。

K.沃克（Kemba Walker）攻下塞爾提克最高的25分，全場投進6顆三分球，另有6助攻和4籃板，J.布朗（Jaylen Brown）有18分、5籃板，塔圖姆（Jayson Tatum）貢獻14分、5籃板、5助攻3抄截；快艇以P.喬治的32分最佳，頂替雷納德先發的R.傑克森得25分、7助攻。

沃克。（今日美國）

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