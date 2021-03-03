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NBA》本季常「要犯」顧人怨？ 老鷹一哥明星賽落選原因曝光

2021/03/03 12:00

T.楊恩（右）本季常用刻意減速把身體貼在防守者身上製造對方犯規。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA2020-21賽季明星賽將於3月8日在亞特蘭大開打，結果地主老鷹一哥T.楊恩（Trae Young）卻榜上無名，令外界吃驚，近日有美媒就推測他落選的原因，直指除了因為老鷹本季戰績不佳，另外就是他本季新練的「要犯」絕招實在太惹人厭，大大影響他各項票數。

T.楊恩本季繳出26.5分、9.5助攻、4.3籃板，稱職擔任老鷹一哥，只是他上季芝加哥全明星賽還拿下超過280萬張選票，力壓眾多大咖球星前輩入選明星賽，想不到這季卻榜上無名。而他本屆成遺珠的原因，原被推測跟老鷹本季戰績不佳以及他個人數據下滑有關，不過卻有美媒卻提出了不一樣的看法。

Fadeaway World》記者Lee Tran撰文指出，T.楊恩本季場均能獲得9.8次罰球，迄今他累積已罰312球，在全聯盟僅次於「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）和恩比德（Joel Embiid），然而相較於前兩人頻繁殺入禁區獲得犯規，楊恩本季常用刻意減速把身體貼在防守者身上來製造對方犯規，引發熱議，連籃網主帥、也是楊恩童年偶像的奈許（Steve Nash）都曾抗議「這不是籃球」。

不過當時楊恩卻不客氣回應偶像前輩，表示自己從奈許身上學到很多買犯技巧，如果對方說「這不是籃球」，那他也是在說他自己，直指奈許在自己的球員生涯中也用過好幾次這樣的方式來得到哨音。

楊恩本季頻「要犯」的動作和不尊敬前輩的回應，顯然引發球迷球員媒體不滿，去年球迷票選票高達282萬，今年跌到勝99萬差了將近3倍，球員投票也從上次的東部第3掉到第11，連媒體票都從上次的第2名變成第6名。

而今天技術挑戰賽與三分球大賽名單出爐，楊恩也都沒有出現在名單上，一哥這次確定跟明星賽無緣，恐怕讓主辦明星賽的地主老鷹隊顏面無光。

去年楊恩明星賽票數還有多達282萬張。（圖片擷取自basketballreference）

今年楊恩明星賽各項投票數都大幅下跌。（圖片擷取自NBA明星賽官網）

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