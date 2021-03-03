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NBA》T.楊恩末節回神連砍13分 老鷹復仇截斷熱火6連勝

2021/03/03 13:31

T.楊恩末節甦醒，連砍13分幫助球隊復仇擊潰熱火。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今再度迎戰老鷹，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）持續因傷缺陣，不過有別於前役火力爆發，熱火今天表現低迷，反觀老鷹一哥T.楊恩（Trae Young）前三節雖然迷航，不過末節卻挺身而出，還在關鍵時刻豪取13分拉開比分，帶領老鷹終場以94：80擊敗熱火，截斷對手的6連勝。

熱火、老鷹連兩戰交手，相較於上場比賽，熱火從開節團隊進攻就顯得疲乏無力，上半場打完就以37：44落後，易籃後，赫爾羅（Tyler Herro）、D.羅賓森（Duncan Robinson）找回手感，先後在外線出手命中，拉出一波8：0，熱火單節砍下29分，第三節打完也以66：63將比分反超。

不過熱火的好表現僅是曇花一現，第四節開打後邁阿密大軍並沒有延續他們前一節的好手感，反觀老鷹火力在最末節甦醒，加林納里（Danilo Gallinari）攜手傷癒復出的波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）開火，先將領先要回來，接下來前三節放空的楊恩此時也甦醒，連砍13分，讓球隊從原本的2分領先變成14分領先，開心帶走勝利。

老鷹T.楊恩前三節迷航，雖然送出8次助攻，但僅拿下5分還有6次失誤，不過他在第四節終於找回手感，最後砍下18分10助攻3籃板，J.柯林斯（John Collins）17分7籃板，卡佩拉（Clint Capela）得到10分17籃板繳出「雙十」，K.赫特（Kevin Huerter）16分5助攻，史尼爾（Tony Snell）11分，今天復出的波丹諾維奇則有5分4助攻進帳。

而低迷的熱火，三分球33投9中，團隊命中率只有慘澹的37.3%，全隊僅3人得分超過雙位數，卓吉奇（Goran Dragic）和D.羅賓森（Duncan Robinson）各拿到14分，艾德巴約（Bam Adebayo）11分3助攻2籃板。

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