MLB》「有點怪！」春天哥穿新球衣 對藍鳥陣容感到興奮

「春天哥」史普林格。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕明星外野手「春天哥」史普林格(George Springer)與藍鳥簽下6年1.5億美元合約,新球季將批上新球衣。過去7年都效力太空人的他雖然還在適應,但也對藍鳥潛力小將們抱有期待。

今日史普林格在對上費城人的春訓比賽中,2打數1安打,第一個打席就敲中外野安打。來到新東家的史普林格說:「(新球衣)有點怪,因為我的整個生涯裡都太習慣同一件事了。但是這是個全新的機會,我感到興奮。」

話題轉回到新球衣上,史普林格說:「我真的很喜歡藍色,這是很棒的顏色,是有一點奇怪,不過我有點適應它,很有趣,我喜歡它。」

另外這位好手也對藍鳥的年輕核心小將感到興奮,如陣中的畢歇特(Bo Bichette)、小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)、小比吉歐(Cavan Biggio)、小古利爾(Lourdes Gurriel Jr.),認為不能單純以年齡、缺乏經驗來評估他們。史普林格說:「很多人會說他們很菜,但我認為他們比同齡還要成熟。」

