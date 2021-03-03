MLB》「有點怪！」春天哥穿新球衣 對藍鳥陣容感到興奮

「春天哥」史普林格。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明星外野手「春天哥」史普林格（George Springer）與藍鳥簽下6年1.5億美元合約，新球季將批上新球衣。過去7年都效力太空人的他雖然還在適應，但也對藍鳥潛力小將們抱有期待。

今日史普林格在對上費城人的春訓比賽中，2打數1安打，第一個打席就敲中外野安打。來到新東家的史普林格說：「（新球衣）有點怪，因為我的整個生涯裡都太習慣同一件事了。但是這是個全新的機會，我感到興奮。」

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話題轉回到新球衣上，史普林格說：「我真的很喜歡藍色，這是很棒的顏色，是有一點奇怪，不過我有點適應它，很有趣，我喜歡它。」

另外這位好手也對藍鳥的年輕核心小將感到興奮，如陣中的畢歇特（Bo Bichette）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、小比吉歐（Cavan Biggio）、小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.），認為不能單純以年齡、缺乏經驗來評估他們。史普林格說：「很多人會說他們很菜，但我認為他們比同齡還要成熟。」

George Springer in his new threads pic.twitter.com/Sc9L0lmzkL — MLB （@MLB） March 2, 2021

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