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NBA》尼克菜鳥26分無用 馬刺多點開花下半場拉攻勢

2021/03/03 13:18

馬刺輕取尼克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今日在主場迎戰尼克，馬刺在第三節打出氣勢，並在決勝節拉大比分取得27分差的優勢，多人有得分貢獻，全隊6人得分上雙，也讓尼克菜鳥奎克利（Immanuel Quickley）的26分顯得失色，終場以119：93大勝尼克。

在首節取得25：23領先的馬刺，到第二節與尼克打得激烈，雙方互有往來，馬刺靠米爾斯（Patty Mills）投進壓哨三分以51：47領先，結束上半場。

易籃後，馬刺靠米爾斯和萊爾斯（Trey Lyles）合拿17分，在第三節拉出攻勢，全隊24投13中，在本節拿到36分，以87：68進入末節。進入決勝節的馬刺更是將比分再度擴大，多人得分，並取得本場最大分差27分，終場以119：93輕取尼克。

馬刺全隊多人得分超過8分，以萊爾斯18分為最， 穆雷（Dejounte Murray）拿17分6助攻3抄截，沃克（Lonnie Walker IV）11分，德羅森（DeMar DeRozan）10分11助攻4抄截， 替補薩曼尼奇（Luka Samanic）貢獻14分7籃板，米爾斯（Patty Mills）14分。馬刺團隊命中率48.3%

尼克方面，奎克利從替補出發拿26分，藍道（Julius Randle）14分11籃板5助攻，巴瑞特（R.J. Barrett）15分，尼利基納（Frank Ntilikina）13分。尼克團隊命中率40.7%，全隊發生16次失誤。

馬刺輕取尼克。（美聯社）

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