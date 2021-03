NBA》超越「0號探員」！巫師畢爾單季神速破千分成隊史第一人

畢爾今又飆分破隊史紀錄。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕巫師新一哥畢爾(Bradley Beal)延續上季好手感,本季繼續飆分破紀錄,今對灰熊他雖然稍微熄火轟下23分,不過畢爾仍寫下超狂新紀錄,成為巫師隊史第一人。

今天賽前,畢爾已經累積997分,此役對上灰熊18投8中砍下23分,球隊最後雖以14分之差吞敗,然而畢爾卻成為巫師史上單季最快得到1000分的球員,僅用了31場就達標,先前這項紀錄是由「0號探員」亞瑞納斯(Gilbert Arenas)在2006-07球季和金恩(Bernard King)1990-91年球季保持,但兩個人都花了33場比賽才達標。

