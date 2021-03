NBA》詹皇空砍38分 太陽力退紫金大軍爬上西部第二

詹姆斯(中)拿38分無用,湖人不敵太陽,排名落居西部第三。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕太陽與湖人的西部二三名之爭,作客史戴波中心(Staple Center)的太陽,在第三節主將布克(Devin Booker)被裁判連吹兩個技術犯規退場的情況下迎戰,但最終仍靠著更堅持的板凳戰力,擊敗殘兵缺將的湖人,以114:104拿下勝利,並將排名超越紫金大軍。

湖人今天在A.戴維斯(Anthony Daivs),M.加索(Marc Gasol)與庫茲馬(Kyle Kuzma)等主力缺陣的情況下,僅能以殘缺的陣容迎戰太陽,而太陽首節進攻也打得順暢,單節6記三分得手,取得29:21的領先。

第二節湖人吹起反攻號角,小將霍頓塔克(Talen Horton-Tucker)開節連投2記三分把比數拉近到1分差,接著雙方在此節互有來往,節末太陽布里吉斯(Mikal Bridges)於0.2秒投進三分後將比數維持在60:53的7分領先。

布里吉斯(接近籃框者)拿下19分。(法新社)

然後下半場的比賽卻被裁判吹得支離破碎,在比賽時間剩下8分15秒時,詹姆斯(Lebron James)與總教練沃格爾(Frank Vogel)因抗議判決被各吹一次技術犯規,隨後布克在剩下7分10秒時,更是因為與裁判抱怨遭連吹兩次技術犯規出場,缺少主將的太陽也被湖人拉近分差,三節打完太陽86:83,領先剩下3分。

