NBA》詹皇空砍38分 太陽力退紫金大軍爬上西部第二

詹姆斯（中）拿38分無用，湖人不敵太陽，排名落居西部第三。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕太陽與湖人的西部二三名之爭，作客史戴波中心（Staple Center）的太陽，在第三節主將布克（Devin Booker）被裁判連吹兩個技術犯規退場的情況下迎戰，但最終仍靠著更堅持的板凳戰力，擊敗殘兵缺將的湖人，以114：104拿下勝利，並將排名超越紫金大軍。

湖人今天在A.戴維斯（Anthony Daivs），M.加索（Marc Gasol）與庫茲馬（Kyle Kuzma）等主力缺陣的情況下，僅能以殘缺的陣容迎戰太陽，而太陽首節進攻也打得順暢，單節6記三分得手，取得29：21的領先。

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第二節湖人吹起反攻號角，小將霍頓塔克（Talen Horton-Tucker）開節連投2記三分把比數拉近到1分差，接著雙方在此節互有來往，節末太陽布里吉斯（Mikal Bridges）於0.2秒投進三分後將比數維持在60：53的7分領先。

布里吉斯（接近籃框者）拿下19分。（法新社）

然後下半場的比賽卻被裁判吹得支離破碎，在比賽時間剩下8分15秒時，詹姆斯（Lebron James）與總教練沃格爾（Frank Vogel）因抗議判決被各吹一次技術犯規，隨後布克在剩下7分10秒時，更是因為與裁判抱怨遭連吹兩次技術犯規出場，缺少主將的太陽也被湖人拉近分差，三節打完太陽86：83，領先剩下3分。

Devin Booker gets ejected after bouncing the ball at a refpic.twitter.com/kEj0hoMRNz — Bleacher Report （@BleacherReport） March 3, 2021

第四節太陽板凳跳出來得分，薩里奇（Dario Saric）開節先獨拿4分，納迪爾（Abdel Nader）也跳出來貢獻長程砲火將比數拉開到雙位數分差，湖人後續雖靠著詹姆斯（Lebron James）苦苦追趕，但仍不敵太陽眾將發揮，終場湖人便在主場以10分吞敗。

這場比賽打完，太陽戰績來到23勝11敗，湖人則是24勝12敗，雖兩隊沒有勝差，但太陽仍以6成76的勝率高於湖人的6成67，因此太陽的排名上升到西部第二，湖人則落到西部第三的位置。

薩里奇（持球者）拿下21分，是球隊的致勝功臣。（USA TODAY Sports）

此役太陽得分最高的是從板凳出發的薩里奇，他拿下21分5籃板3助攻，布里吉斯得分次高，拿下19分6籃板5助攻，艾頓（Deandre Ayton）與布克都拿下17分，前者另有5籃板，後者則有6助攻，保羅（Chris Paul）今天僅出手4次拿下8分，但抓下5籃板並送出10次助攻。

湖人今天詹姆斯拿下38分5籃板6助攻，施洛德（Dennis Schroder）17分6助攻，霍頓塔克板凳出發拿下16分。

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