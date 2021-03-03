晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》詹皇空砍38分 太陽力退紫金大軍爬上西部第二

2021/03/03 14:22

詹姆斯（中）拿38分無用，湖人不敵太陽，排名落居西部第三。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕太陽與湖人的西部二三名之爭，作客史戴波中心（Staple Center）的太陽，在第三節主將布克（Devin Booker）被裁判連吹兩個技術犯規退場的情況下迎戰，但最終仍靠著更堅持的板凳戰力，擊敗殘兵缺將的湖人，以114：104拿下勝利，並將排名超越紫金大軍。

湖人今天在A.戴維斯（Anthony Daivs），M.加索（Marc Gasol）與庫茲馬（Kyle Kuzma）等主力缺陣的情況下，僅能以殘缺的陣容迎戰太陽，而太陽首節進攻也打得順暢，單節6記三分得手，取得29：21的領先。

第二節湖人吹起反攻號角，小將霍頓塔克（Talen Horton-Tucker）開節連投2記三分把比數拉近到1分差，接著雙方在此節互有來往，節末太陽布里吉斯（Mikal Bridges）於0.2秒投進三分後將比數維持在60：53的7分領先。

布里吉斯（接近籃框者）拿下19分。（法新社）

然後下半場的比賽卻被裁判吹得支離破碎，在比賽時間剩下8分15秒時，詹姆斯（Lebron James）與總教練沃格爾（Frank Vogel）因抗議判決被各吹一次技術犯規，隨後布克在剩下7分10秒時，更是因為與裁判抱怨遭連吹兩次技術犯規出場，缺少主將的太陽也被湖人拉近分差，三節打完太陽86：83，領先剩下3分。

第四節太陽板凳跳出來得分，薩里奇（Dario Saric）開節先獨拿4分，納迪爾（Abdel Nader）也跳出來貢獻長程砲火將比數拉開到雙位數分差，湖人後續雖靠著詹姆斯（Lebron James）苦苦追趕，但仍不敵太陽眾將發揮，終場湖人便在主場以10分吞敗。

這場比賽打完，太陽戰績來到23勝11敗，湖人則是24勝12敗，雖兩隊沒有勝差，但太陽仍以6成76的勝率高於湖人的6成67，因此太陽的排名上升到西部第二，湖人則落到西部第三的位置。

薩里奇（持球者）拿下21分，是球隊的致勝功臣。（USA TODAY Sports）

此役太陽得分最高的是從板凳出發的薩里奇，他拿下21分5籃板3助攻，布里吉斯得分次高，拿下19分6籃板5助攻，艾頓（Deandre Ayton）與布克都拿下17分，前者另有5籃板，後者則有6助攻，保羅（Chris Paul）今天僅出手4次拿下8分，但抓下5籃板並送出10次助攻。

湖人今天詹姆斯拿下38分5籃板6助攻，施洛德（Dennis Schroder）17分6助攻，霍頓塔克板凳出發拿下16分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。