中職》超人氣主題日來了！ 統一獅聯手超人力霸王

統一獅Ｘ超人力霸王再次聯名主視覺。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅在2018-19年推出超人力霸王主題日，吸引不少話題，今年再度取得日本円谷製作有限公司的授權，結合棒球場規劃專屬活動，特別規劃專屬聯名球衣周邊商品及贈品，給予進場球迷最特別的主題活動。

2018~2019年，統一獅Ｘ超人力霸王主題球衣，成為獅隊最強球衣，六場賽事全勝擊敗對手，而2019.10.17統一獅洋投瑞安及郭阜林更聯手創下再見全壘打暨無安打比賽，成為中職新紀錄。

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2021年，全新的球季，球團再次與超人力霸王推出聯名主題活動，本次聯名主題活動將邀請超人力霸王傑洛、超人力霸王傑特、超人力霸王利布特為特別嘉賓，現身台南棒球場，為統一獅球員加油。其中超人力霸王傑特、超人力霸王利布特更是首度在台亮相，精彩可期。

2018、2019年統一獅Ｘ超人力霸王聯名主題活動推出聯名限定「冷水瓶」、「證件套」、「對決款聯名馬克杯」均獲得球迷好評及肯定，2021年統一獅Ｘ超人力霸王主題日活動，連續三天主題日也特別規劃「聯名平面口罩」、「聯名點心盤」、「聯名玻璃杯組」限量贈品，持當日比賽門票現場排隊均可限量兌換，換完為止。

4.2~4.4統一獅Ｘ超人力霸王聯名主題日，預售票將於3/5 （五） 12:00 ~ 3.7 （日） 11:59開放2020 & 2021統一7-ELEVEN 獅VIP會員優先購票，3/7 （日） 12:00 ~ 3/10 （三） 11:59 為統一獅Ｘ兆豐銀行聯名卡優先購票，而3/10 （三） 12:00將全面開賣。

統一獅Ｘ超人力霸王再次聯名主視覺。（統一獅提供）

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