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中職》兄弟主場賽事預售票辦法出爐 詳細資訊看這裡

2021/03/03 15:19

中信兄弟主場賽事預售票辦法出爐。（中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕中信兄弟將於3/14（日）在臺中洲際棒球場進行主場首戰，3/23（二）-3/25（四）也將回到久違的高雄澄清湖棒球場進行主場賽事。3/14（日）-5/30（日）之主場賽事將於3/4（四）12:30在中信兄弟售票網開放2021洲際季票會員優先購票，3/4（四）18:30起開放2021猛象會、艾樂粉會會員優先購票，3/5（五）12:30陸續開放親子象會員與中信兄弟聯名卡購票，3/8（一）12:30於「中信兄弟售票網」及「7-11的ibon售票機台」全面開放購票！（六月份主場賽事售票資訊將另行公告）

中信兄弟上半季安排五大主題日，皆於臺中洲際棒球場舉行。首先登場的是3/27（六）-3/28（日）親子同樂的「WE ARE FAMILY」主題日，穿上親子裝，大手牽上小手，一起到洲際棒球場留下最美好回憶！主題日兩天將特別推出「大象牽小象套票」，想全方面參觀洲際棒球場嗎？想踏上夢寐以求的紅土進行親子對決嗎？絕對不能錯過大象牽小象主題日限定套票，販售資訊將另行公告。

4/10（六）-4/11（日）寵物主題日「毛起來玩」將於洲際球場萌萌登場，今年除了狗狗之外，將開放貓皇進場！正逢「國際寵物日」，各位貓奴狗僕們，趕快為你們的寶貝們梳妝打扮，一起進場「毛」起來玩！請留意，寵物進場需報名狗狗或喵喵特別席，特別席分別位於球場一、三壘側「J、K區」，報名需經過球團審核，特別席相關報名方法將於活動前另行公告。

4/24（六）中信兄弟攜手味全龍，跨隊聯名合作於洲際棒球場重現經典「龍象大戰」！睽違22年，中華職棒經典對戰組合「龍象大戰」再度重返一軍戰場，3/17（三）-3/19（五）將於洲際球場進行首次三連戰，並於4/24（六）舉行「龍象大戰」聯名主題日，重現龍象經典戰役，並將推出復刻主題球衣與聯名商品。

還記得那些年球迷的瘋狂舉動嗎？記得那些年值得一再回味的龍象情節嗎？主題日時將還原最原汁原味的傳統應援，以復古氛圍帶領球迷穿越時空，感受當時龍象間的火花與激情！內野座位將分為：一壘側為主場應援團、三壘側為客場應援團，兩隊應援團將火力全開PK，號召象迷龍迷為自己支持的球隊大力應援，不論是老球迷還是新球迷，歡迎進場一起再創龍象經典！

5/8（六）-5/9（日）「爪爪打棒球」主題日將於洲際棒球場開打！中信兄弟與熱血運動手機遊戲《全民打棒球Pro》攜手，舉辦「全民爪爪盃」手遊體驗活動與「一日球員」體驗，邀請玩家朋友齊聚球場切磋球技，現場也將推出一系列的遊戲主題關卡，遊戲虛寶獎不完，等著球迷與玩家朋友一起來挑戰！想成為職棒球員嗎？「爪爪打棒球」實現你的棒球夢！

5/29（六）-5/30（日）最幸福的女孩主題日「扭蛋情人」登場！對被工作包圍、日復一日的生活感到厭煩？想從無趣的現實生活中逃脫嗎？來洲際球場投下那枚奇幻硬幣，召喚出最棒的情人！去年大受好評的戀愛之旅也將繼續航行，女孩的最愛通通在洲際球場「扭蛋情人」！

3/14（日）洲際主場開幕戰及3/17（三）-3/19（五）龍象三連戰，憑票進場即可領取「2021主題日集章卡」，集滿所有主題日印章將可在今年最後一個主題日時領取特製「2021紀念球與球座組」，請於七局結束前至「球迷服務中心」蓋章，限一人一卡、兌換一組。另外，喫茶小舖將於今年度入駐洲際猛象主場，只要中信兄弟在主題日贏得勝利，就在賽後送給現場球迷1,000張現金券，一起為勝利乾杯！

中信兄弟主場賽事預售票辦法出爐。（中信兄弟提供）

【2021中信兄弟上半季主題日】@臺中洲際棒球場

⚠平日主場皆為17:00開放進場

⚾「WE ARE FAMILY」3/27-3/28

3/27（六）開賽時間：17:05、進場時間：14:00

3/28（日）開賽時間：14:05、進場時間：11:00

⚾「毛起來玩」4/10-4/11

4/10（六）開賽時間：17:05、進場時間：14:00

4/11（日）開賽時間：14:05、進場時間：11:00

⚾「龍象大戰」4/24

4/24（六）開賽時間：17:05、進場時間：14:00

⚾「爪爪打棒球」5/8-5/9

5/8（六）開賽時間：17:05、進場時間：14:00

5/9 （日）開賽時間：14:05、進場時間：11:00

⚾「扭蛋情人」5/29-5/30

5/29（六）、5/30（日）開賽時間：17:05、進場時間：14:00

中信兄弟主場賽事預售票辦法出爐。（中信兄弟提供）

中信兄弟主場賽事預售票辦法出爐。（中信兄弟提供）

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