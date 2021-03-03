中職》熱身賽票房爆增3千5百人 陳其邁喊「棒球魂燃起」

中職熱身賽重返澄清湖棒球場。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／高雄報導〕2021臺灣銀行中華職棒熱身賽重返澄清湖棒球場，首場中信兄弟對戰統一獅2月28日票房4611人，創下中職熱身賽5年新高紀錄，比去年（2020）熱身賽平均觀眾1155人增加3456人，高雄市長陳其邁邀請球迷今晚（3日為）為富邦悍將將對戰中信兄弟加油。

「高雄人棒球魂燃起！」澄清湖棒球場創下票房紀錄，讓陳其邁、高雄市副市長史哲振奮大喊加油，史哲在臉書特別感謝中華職棒大聯盟會長蔡其昌協助讓職棒再次入主高雄，重啟高雄人棒球魂，也呼籲即日起至3月10日還有5場熱身賽，富邦悍將、中信兄弟、樂天桃猿、味全龍及統一獅都將到場競技，歡迎球迷支持。

請繼續往下閱讀...

高雄市運動發展局局長侯尊堯今天（3日）表示，市長陳其邁、中職會長蔡其昌重視高雄球迷心聲，今年排定28場例行賽事，特別規劃免費交通接駁專車服務，熱身賽期間，去程於捷運衛武營站5號出口搭乘，返程於澄清湖棒球場（勞工育樂中心公車站）搭乘回到捷運衛武營站。平日1個班次，周五及假日3個班次。

除了交通接駁，侯尊堯提醒延續去年實聯制規定，球場採梅花座設定需對號入座，前後左右相隔1個座位。

院發局表示，今晚將由富邦悍將VS中信兄弟、4日（四）桃猿對戰中信兄弟、5日（五）味全龍對中信兄弟、8日（下週一） 中信兄弟對桃猿、9日味全龍對統一獅，歡迎球迷至澄清湖棒球燃燒棒球魂。

澄清湖棒球場創下票房紀錄。（記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法