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HBL》男、女4強開戰週六決戰小巨蛋 各隊都渴望特製冠軍盃

2021/03/03 16:56

男、女4強開戰週六決戰小巨蛋，各隊都渴望特製冠軍盃。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕109學年度HBL男、女甲級4強決賽週六在台北小巨蛋點燃戰火，本屆男子組4強有南山高中、泰山高中、光復高中、東泰高中；女子組淡水商工、永仁高中、陽明高中、北一女中，8隊球員、教練都渴望拿下本屆特製的木雕冠軍盃。

值得一提的是，高中體總今年打造木雕冠軍盃，各隊更想抱回這座特製獎盃。

男子組頭號種子南山高中遭遇最強黑馬東泰高中，南山主帥許時清盼球員平常心看待，點出「臨場」、「球運」將是決勝關鍵，日前更帶子弟兵至桃園巨蛋先適應大場館，隊長陳力生連3年進入小巨蛋，只是過去兩屆分別拿到亞軍、季軍，他矢志這次要挑戰冠軍。

東泰在8強最後戰役粉碎衛冕軍能仁家商的3連霸夢，隊史首度闖入4強，總教練高丁國柱表示，能闖入4強已是意外，希望球員可以享受比賽。

男子組另一場將由光復高中強碰泰山高中，最大看點就是光復「双勝連線」陳將双、莊朝勝領軍，對抗亞軍班底徐宏瑋、張東庭、劉丞勳、蔡宸綱，此仗堪稱實力相當，因此成為週六下午4點的壓軸戰役。

男、女4強開戰週六決戰小巨蛋，各隊都渴望特製冠軍盃。（記者林岳甫攝）

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