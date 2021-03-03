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高中木棒聯賽》曾讓恰恰印象深刻 大物左投4戰全勝坐穩奪三振王

2021/03/03 17:11

高苑工商辛俊昇先發5局無失分，送出7次三振。（學生棒球聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕高中木棒聯賽八強戰，高苑工商面對西苑高中輕騎過關，先發投手辛俊昇5局、7K無失分，打線也合敲10支安打給予火力支援，終場以8：1，7局打完提前晉級4強，明和衛冕軍平鎮高中爭搶冠軍賽門票。

高二左投辛俊昇前3局製造9上9下，直到第4局才被敲出唯一一支安打，另有一個四死球保送、帶有7次三振，此役用球數共69球，最快球速140公里。這次木棒聯賽各階段都為高苑工商打頭陣，稱職扮演頭號先發，總教練李來發賽後不吝稱讚子弟兵，「表現沒話講，他是我們陣中最穩定的投手。」

辛俊昇不只成為本屆第一位收到4勝的投手，4場出賽未失分，防禦率還是0，而且累積34K，穩坐三振排行榜首位，今天再進帳7次三振的他表示，平常以直球和指叉球為武器增加打者揮空率。去年11月黑豹旗，中信兄弟副領隊彭政閔就曾說對辛俊昇印象深刻，今年在木聯又進化。

除了先發投手辛俊昇5局無失分的完美表現外，開路先鋒黃秉揚也在攻擊端做出貢獻，他前3打席就對西苑高中先發投手巫柏葳完成「猛打賞」，而且其中2支是二壘安打，帶有2分打點，是今天打線中最出色的球員。

第三階段開始找回打擊手感，黃秉揚透露除了比賽期間注重休息外，也在過年時找隊友一起到學校加強特訓，被虧猛練右手二頭肌，「肌肉幫助我在揮棒時更能釋放囤積的力量。」

另一場8強戰，尋求3連霸的平鎮高中對南英工商打得驚險，不僅先被攻破城池，打線也無太多發揮，好在U15國手林韶恩中繼登板控制住局面，最終以3：1脫穎而出。當家巨砲李灝宇此役兩打數無建樹還吞下1K，但選到2次四壞球保送。

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