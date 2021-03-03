高中木棒聯賽》盧泓捷完投9局飆8K！ 三民睽違13年重返4強

三民高中繼96學年度後再闖木棒聯賽4強。（學生棒球聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕109學年度高中棒球聯賽木棒組8強淘汰賽今天開戰，三民高中今天面對上屆殿軍東大體中，左投盧泓捷以118球完投9局，僅失1分，打線則有陳堃益單場2長打送回4打點，幫助三民以5：1時勝，繼96學年度後再闖4強，下一戰對決穀保家商爭冠軍戰門票。

三民高中前一次在高中木棒聯賽挺進4強已是13年前奪下殿軍，為爭取久違的榮耀，三民總教練張榮勳透露：「大家在賽前企圖心就很強。」

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三民高三左投盧泓捷此戰一夫當關壓制東體打線，以118球完投9局，被敲11支安打，送出8次三振，挨邱賢嘉的全壘打失掉唯一1分，演出生涯首場9局完投勝。盧泓捷賽後透露，自己沒想過要完投，「賽前的想法是把自己的工作做好、專注在捕手手套。」

盧泓捷在9局下抓到最後一個出局數後，全隊興奮衝向場內，迎接苦候多年的4強資格，張榮勳說：「這批小朋友的實力沒有上一屆強，但凝聚力比較強，會怯場的不多，可以說初生之犢不畏虎，比較享受比賽。」

至於擔任第5棒的陳堃益，首局就敲二壘打送回2分，打下勝利打點，6局上再揮敲長打追加2分保險分，單場兩支二壘打、掃回4分打點，本屆賽事至今出賽11場累積16打點，被三民教頭點名是此戰「最大功臣」。

尤其擔任一壘手的陳堃益，今天在5局下守備時被隊友的傳球擊中嘴唇，當場濺血，但他仍執意留在場上，張榮勳直呼：「真的滿感動的。」張榮勳也因此聯想到昔日三民子弟兵蔣智賢也曾在木棒聯賽被球擊中頭部，經包紮後堅持投完比賽。

另一場穀保家商與鶯歌工商的「新北內戰」，穀保在兩大王牌投手林昱珉、潘文輝的把關之下，打線則有高一新秀邱鑫單場雙安敲回全隊前2分打點，終場穀保就以3：0完封對手，連5屆、隊史第15度晉級4強。

穀保先發投手林華偉開賽被連敲2安，教練團當機立斷壓出王牌左投林昱珉登板，而他先化解二、三壘有人的危機，投完8局沒再給鶯歌工商機會，合計中繼7.2局僅挨2安、送出11次三振，拿下勝投，潘文輝第9局登板以12球關門成功。

三民高中盧泓捷投出生涯首場9局完投勝。（學生棒球聯盟提供）

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