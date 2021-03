NBA》二月東西部最佳新秀出爐 球弟、哈里伯頓獲青睞

小波爾。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA官方今宣布二月份東西部最佳新秀,分別由19歲黃蜂探花小波爾(LaMelo Ball)以及國王的菜鳥哈里伯頓(Tyrese Haliburton)獲此殊榮。

探花小波爾的菜鳥年34次出賽中就有14場為先發,在二月更是表現面面俱到。目前場均繳出的15.7分、6.4助攻、6.0籃板和1.6抄截,皆為新秀排名第一。且二月份13場出賽中,就有8場能貢獻超過20分,寫下黃蜂隊史紀錄,些微落後「怪物狀元」Z.威廉森(Zion Williamson)新秀年的9場。

另外,根據《Elias Sports》資料顯示,小波爾二月場均20.1分、6.2籃板和6.7助攻的數據,成為史上第3位單月至少出賽10場、場均都可貢獻20分、6籃板和6助攻以上的19歲球員,前兩位分別是東契奇和詹姆斯。

哈里伯頓。(資料照,美聯社)

國王隊第12順位的哈利伯頓則在二月分繳出場均16.2分、5.3助攻、3.8籃板的數據,目前在新秀得分上排名第三(13.2分)、助攻排名第二(5.4次),並有1.4抄截以及4.33%三分投射能力,展現全能。

值得一提的是,哈利伯頓是國王隊史第4位至少2次獲選單月最佳新秀的球員,這是自2012年2月、3月的「小刺客」I.湯瑪斯(Isaiah Thomas)後首位能寫下此殊榮的國王新秀。

