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桌球》我們沒離婚！江宏傑回應：不認識與福原愛出遊男子

2021/03/03 17:42

福原愛（左）和江宏傑近來頻傳婚變。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對日本桌球人氣天后福原愛被拍到在日本與高大年輕男子約會、甚至上旅館過夜，我國桌球名將江宏傑委由所屬的經紀公司華研國際回應：「兩人沒有離婚，他也不認識與妻子小愛出遊的男子。」

據日本週刊《女性SEVEN》今日爆料，今年2月福原愛被拍到在橫濱當地，與一名身高相差25公分的高大帥氣男子約會，男方據悉是菁英上班族，甚至神似旅美職棒名將大谷翔平，兩人6、7年前透過好友介紹認識，今年開始密切交往，當天兩人至橫濱中華街買小籠包，還坐上男方車輛開至飯店過夜，隔天繼續在附近遊玩。此外，男方也多次被拍到在她家待到隔天早上才出門，關係相當曖昧。日媒《週刊文春》則指出，福原愛與江宏傑早已協議離婚，目前正在準備，更傳出福原愛懷第一胎時，江宏傑對她說出不好聽的話，引發各界熱議。

這段台日異國名人婚姻備受矚目，如今江宏傑為挽救婚姻壓力更加沉重，並未接聽採訪媒體電話，僅透過經紀人表示：「第一， 兩人沒有離婚。第二，小傑不認識與小愛出遊的男子。第三，異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。」

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