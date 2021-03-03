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中職》高國慶霸氣回歸 三場熱身賽就可以準備好開季

2021/03/03 18:21

統一獅高國慶。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕因為父親過世請假半個月的統一獅「綠色坦克」高國慶，上週回到球隊參與春訓，雖然今年還沒有實戰過，高國慶並不擔心，表示只要打3場熱身賽就可以準備好開季。

高國慶歸隊後加緊調整打擊，打到手心都破皮了，雖然從分組練習賽、自辦熱身賽到公辦熱身賽都沒有出賽過，經驗老到的高國慶認為，只要打3場熱身賽就可以準備好，趕上開季沒有問題。不過，對於高國慶的3三場說」，獅隊另一位大學長潘武雄表示：「他比較厲害，我應該沒辦法那麼快。」潘武雄打過自辦熱身賽，公辦熱身賽也還沒有上場過。

42歲的高國慶是中職現役最年長球員，今年將是第19個職棒球季，高國慶表示，如果不是父親的一席話，不要說打職棒，他的棒球生涯可能二十幾年前就結束了。

高國慶高中之前是投手兼游擊手，每天練投結束繼續練守備，高國慶表示，因為控球不錯，晚上學長要練打擊還會叫他餵球，當時也沒有運動防護的觀念，就這樣「日也操、暝也操」，把手臂操壞了，痛到無法練球還是得練球。

高國慶說，國中畢業前他打電話給爸爸，哭著告訴他不想打球了，但是爸爸說：「如果不打球，你現在開始念書來得及嗎？」讓高國慶決定再回球場拚拚看，雖然無法再投球，仍然延續棒球生涯到現在，高國慶非常感念爸爸的支持。

統一獅高國慶。（記者陳志曲攝）

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