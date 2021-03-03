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中職》投手球速普遍提升 跟換新球有關嗎？

2021/03/03 18:25

今年中職比賽用球恢復係數下修，縫線變粗。（資料照，記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今年中職公辦熱身賽幾場比賽打下來，有個特別的現象，那就是投手平均球速普遍比往年快，這是因為新的比賽用球縫線較粗、球感覺較大顆的關係嗎?

「其實你還沒講，我就有發現到了。」富邦悍將投手教練吳俊良指出，今年春訓熱身賽投手均速確實比以前快，但新球縫線粗，球感覺較大顆，丟久了容易磨破皮，對投手來講不一定好丟。

吳俊良舉例，陣中幾名投手如藍愷青，去年球速才133公里，春訓已丟到140公里，陳韋霖去年最快136公里，今年春訓也有140公里，「林逸翔說他去年不到140公里，現在已經丟到145公里了。」

富邦悍將投手教練吳俊良。（資料照，記者張忠義攝）

投受均速普遍提升，吳俊良認為，今年球的係數下修，較為不彈，投手丟起來更有信心，這是心理層面問題，不像去年丟起來感覺閃閃躲躲的，內心會害怕，相信各隊投手教練都會跟球員講說大膽去丟，反正球被打到也不太會飛。

另一個原因，吳俊良表示，現在選手自主信愈來愈高，春訓他們準備充足，也是均速提升的因素之一。

悍將側投林晨樺說，今年球比較大顆，縫線也較粗，手指比較「吃」得到球，更好扣縫線，或許是球速變快的原因。

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