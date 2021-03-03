高球》高協向下扎根！拚6年培訓1500名國際賽潛力選手

中華民國高爾夫協會與教育部體育署推動「高爾夫六年振興計畫」，盼打破有錢人專屬運動迷思，目標6年內將具參加國際賽的潛力選手提升至1500人。（記者鄭名翔攝）

〔記者鄭名翔／台北報導〕中華民國高爾夫協會與教育部體育署推動「高爾夫六年振興計畫」，今於台北市博愛國小推廣高爾夫球運動向下扎根三級學校，協會理事長王政松表示，盼打破有錢人專屬運動迷思，目標6年內將具參加國際賽的潛力選手提升至1500人；北市副市長蔡炳坤說，體育署每年提供最高30萬補助器材及師資費，鼓勵各校踴躍投入。

北市教育局指出，高爾夫球運動為台北重點推廣運動項目之一，目前共有4校設置高爾夫專項，參與教育盃高爾夫錦標賽的學生選手總計168人。

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王政松指出，高爾夫球被當作「有錢人專屬」運動的枷鎖限制發展，但從世界運動研究來看，不僅已是一般家庭翻轉人生的有效管道，也是五大主流運動中最適合亞洲人發展的項目，比賽獎金最高更可達300萬美金，台灣極具發展潛力，但基層選手僅約300人嚴重不足，目標6年內培訓1500名潛力選手，找到下一位曾雅妮、潘政琮。

蔡炳坤說，過去擔任建國高中校長時，便將體育班納入高爾夫球，而許多選手也表現優異，畢業隨即出國念書，當前台灣憑藉高爾夫球表現而在美國就讀大學者約31人，證明只要給予多元發展機會，就能讓孩子找到方向，而體育署每年也給予最高30萬補助，鼓勵各校成立相關社團或代表隊。

高爾夫協會理事長王政松表示，高爾夫不僅已是一般家庭翻轉人生的有效管道，也是五大主流運動中最適合亞洲人發展的項目，比賽獎金最高更可達300萬美金，台灣極具發展潛力。（記者鄭名翔攝）

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