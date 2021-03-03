中職》蔡其昌今拜會辜仲諒 共同目標是奧運奪金！

中華職棒大聯盟會長蔡其昌（左）3日拜會中華民國棒球協會理事長辜仲諒（右）。（記者張嘉明攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職會長蔡其昌新官上任，近期已著手籌備6搶1奧運最終資格賽，今天蔡其昌拜會棒球協會理事長辜仲諒，雙方相談甚歡。蔡其昌在會後喊出雙方共同目標：「共組最強國家隊，不只要拿到資格，更要奪下金牌！」

蔡其昌說，前年中職、棒協和體育署的三方協議，讓中職和棒協雙方有合作準則，組、訓、賽將由中職聯盟負責，和國際棒總的聯繫工作交給棒協，今天再做確認分工。

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蔡其昌說：「謝謝辜理事長，雙方將全力合作，共識只有一個，就是為了共同目標、為棒球服務。」蔡其昌強調，奧運資格賽和奪牌之路非常艱難，期盼在辜理事長大力支持之下，攜手合作達成東京奧運奪金目標。

國內外疫情仍嚴峻，台灣要除了籌組國家隊出戰，在自己國內舉辦6搶1資格賽，挑戰也不小。蔡其昌說：「會盡力辦好比賽，但以防疫為前提。我們和指揮中心討論計畫，包含動線、旅館、相關費用等。」棒協秘書長林宗成也補充，近期國內舉辦任何國際賽，都將先和指揮中心聯繫，和國際棒總取得共識後才進行。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌（左）3日拜會中華民國棒球協會理事長辜仲諒（右）。（記者張嘉明攝）

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