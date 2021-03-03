晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》2021年台灣PGA賽程公布 全年度獎金破億寫紀錄

2021/03/03 18:38

2021年台灣PGA賽程公布，今舉辦記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／林口報導〕2021年台灣PGA巡迴賽今舉行賽事發表記者會，全年度共9場正規賽，加上15場二級巡迴賽，預計共24場，全年賽事總獎金突破1億台幣，創下台巡賽新紀錄。

去年因武漢肺炎疫情，台巡賽事驟減，去年只剩下4場正規賽，令選手苦不堪言，張緯綸承認，少了比賽可打，導致收入銳減，也因此讓他得兼差教球，他說：「沒比賽還是得想辦法，但也因為教球認識各行各業的人，也算是另一個收穫，聽到今年有多場賽事，真的很開心也很期待。」

今年台巡正規賽預計達15場，二級巡迴賽ThreeBond挑戰巡迴賽也有9場，共計24場賽事，總獎金額達台幣1億38萬，這也是自2000年後每年舉辦的台灣男子職業高爾夫巡迴賽以來，全年度比賽場數及總獎金都締造歷史新高。

理事長陳榮興特別感謝台灣企業界的全力支持，他表示，去年全球疫情嚴峻，加上外籍選手無法前來參賽，企業對高球比賽贊助意願驟降，取消或延辦了不少場比賽，不過，今年疫情趨緩，隨著企業信心大增，賽事場數也大幅回升，總獎金額也增加許多。

今年在台灣舉辦的亞巡賽仍是兩場，其中9月底與10月第一週舉行的第35屆台灣名人賽暨三商杯邀請賽，總獎金再次提高至歷史新高紀錄的100萬美金（約2800萬台幣），繼續蟬聯今年台巡賽單場總獎金最高的第一大賽；第二場亞巡賽仰德TPC錦標賽訂於5月底6月初舉辦，是仰德集團自2010年起至今，今年是第11屆，總獎金維持50萬美元（約台幣1400萬元

2021年台灣PGA賽程公布，今舉辦記者會。（記者吳孟儒攝）

2021年台灣PGA賽程公布，今舉辦記者會。（記者吳孟儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。