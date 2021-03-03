高球》2021年台灣PGA賽程公布 全年度獎金破億寫紀錄

2021年台灣PGA賽程公布，今舉辦記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／林口報導〕2021年台灣PGA巡迴賽今舉行賽事發表記者會，全年度共9場正規賽，加上15場二級巡迴賽，預計共24場，全年賽事總獎金突破1億台幣，創下台巡賽新紀錄。

去年因武漢肺炎疫情，台巡賽事驟減，去年只剩下4場正規賽，令選手苦不堪言，張緯綸承認，少了比賽可打，導致收入銳減，也因此讓他得兼差教球，他說：「沒比賽還是得想辦法，但也因為教球認識各行各業的人，也算是另一個收穫，聽到今年有多場賽事，真的很開心也很期待。」

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今年台巡正規賽預計達15場，二級巡迴賽ThreeBond挑戰巡迴賽也有9場，共計24場賽事，總獎金額達台幣1億38萬，這也是自2000年後每年舉辦的台灣男子職業高爾夫巡迴賽以來，全年度比賽場數及總獎金都締造歷史新高。

理事長陳榮興特別感謝台灣企業界的全力支持，他表示，去年全球疫情嚴峻，加上外籍選手無法前來參賽，企業對高球比賽贊助意願驟降，取消或延辦了不少場比賽，不過，今年疫情趨緩，隨著企業信心大增，賽事場數也大幅回升，總獎金額也增加許多。

今年在台灣舉辦的亞巡賽仍是兩場，其中9月底與10月第一週舉行的第35屆台灣名人賽暨三商杯邀請賽，總獎金再次提高至歷史新高紀錄的100萬美金（約2800萬台幣），繼續蟬聯今年台巡賽單場總獎金最高的第一大賽；第二場亞巡賽仰德TPC錦標賽訂於5月底6月初舉辦，是仰德集團自2010年起至今，今年是第11屆，總獎金維持50萬美元（約台幣1400萬元）。

2021年台灣PGA賽程公布，今舉辦記者會。（記者吳孟儒攝）

2021年台灣PGA賽程公布，今舉辦記者會。（記者吳孟儒攝）

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