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世足賽》英國聯手愛爾蘭爭2030主辦權 歐美還有多國想搶

2021/03/03 23:35

英國首相強森（見圖）表示，英國將聯合愛爾蘭爭取2030年世界盃足球賽的主辦權。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森（Boris Johnson）近日表示，將聯合愛爾蘭爭辦2030年的世界盃足球賽（FIFA World Cup）主辦權，此外也會先提供2.8萬英鎊（約台幣108萬元）的預算，支持賽事的爭辦。

綜合外媒報導，國際足總的理事機構2022年將展開2030年世界盃足球賽的遴選程序，英國首相強森近日表示，英國本身的4席國際足總會員，包括英格蘭、蘇格蘭、北愛爾蘭、威爾斯，將聯合愛爾蘭共同爭取2030世界盃主辦權。

據報導，英格蘭上次舉辦世界盃足球賽是1966年，此後爭辦都以失敗收場。強森表示，英國政府先提供2.8萬英鎊（約108萬台幣）預算，支持賽事的爭辦。強森也說，「我們非常希望能在2030年將足球帶回家，因為英國是足球的故鄉。」他也透露，除了申請世界盃，還打算單獨舉辦因疫情而延後一年的2020歐洲國家盃。

據報導，英國的4個足總會員協會與愛爾蘭發表聯合聲明，表達歡迎英國政府的支持。此外，聲明也提到，「舉辦世界盃足球賽是個難得的機會。我們期待最後爭得主辦權」。

據報導，除了英國與愛爾蘭外，西班牙和葡萄牙也已經確認要爭取2030年世界盃足球賽的主辦權。此外摩洛哥預計與鄰國突尼西亞和阿爾及利亞聯合爭取；南美的烏拉圭、阿根廷、智利和巴拉圭也預計會聯合爭辦；而羅馬尼亞、希臘、保加利亞和塞爾維亞也表達了爭辦的意圖。此外，中國也被認為是潛在的競爭者。

而下一屆2022年世界盃足球賽將在卡達舉行，2026年則由美國、墨西哥和加拿大共同主辦。

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