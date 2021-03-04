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體育 籃球 NBA

哈登對戰老東家 今日賽事預告與轉播

2021/03/04 06:51

哈登今日將對戰老東家火箭。（資料照，今日美國）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有三場賽事轉播，第一場由籃網對上火箭，籃網「大鬍子」哈登（James Harden）昨日大三元、零失誤的亮眼表現帶領球隊贏球，哈登的老東家火箭目前則吞下12連敗。第二場湖人與國王的比賽，湖人隊「詹皇」詹姆斯（Lebron James）本季首次輪休，為左腳踝傷勢進行治療，沒有詹皇的火力支援下，湖人能夠順利取勝嗎？

勇士睽違兩個月再面對拓荒者，當家球星柯瑞（Stephen Curry）先前與湖人之戰手感不佳，拓荒者則有「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）前一場轟下29分，哪隊能夠在今天的比賽中勝出呢？敬請鎖定轉播！

今晚兩場中職熱身賽將由悍將對上統一、樂天對戰兄弟，喜歡棒球的朋友們不要錯過了！

UBA八強賽進入倒數第二天，政大5戰全勝、義守4勝1敗提前晉級，而世新大學、臺灣師大與健行科大仍皆暫居第三名，究竟哪隊能夠脫穎而出，搶下最後兩張小巨蛋的門票呢？請記得收看轉播！

NBA

08:30 籃網@火箭 愛爾達體育1台、緯來體育
11:00 湖人@國王 緯來體育
11:00 勇士@拓荒者 愛爾達體育1台

中職熱身賽

18:30 悍將vs統一 愛爾達體育1台、CPBL TV
18:30 樂天vs兄弟 愛爾達體育2台、緯來體育、CPBL TV

UBA

13:00 高雄師大vs義守大學
14:45 國立體大vs輔仁大學
16:30 臺灣師大vs健行科大
18:15 政治大學vs世新大學
地點：新莊體育館
轉播：MOMOTV 、LINE TODAY、Youtube SSUtv

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