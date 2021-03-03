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中職》施冠宇改練三壘 爭取上場機會拚首安

2021/03/03 19:17

統一獅施冠宇先發守三壘。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕今天在公辦熱身賽擔任第3棒的統一獅新秀施冠宇，今年由一壘改練三壘，施冠宇希望能爭取更多上場機會，早日打出一軍生涯首安。

施冠宇表示，去年底教練團通知他今年改練三壘，一開始有點緊張，因為從未守過三壘，是完全陌生的領域，趕緊請同樣住在台南的守備教練莊景賀幫忙進行特訓，從最基礎練起，在莊教練細心指導之下，春訓起越來越上手，雖然實戰經驗還不多，對於三壘守備已經有信心。

施冠宇表示，現在以三壘為主，一壘也會兼練，多一個位置就多一些機會，希望暌違一年多之後能夠再上一軍。

施冠宇是2018年世界大學棒球賽台灣隊當家第4棒，預賽連3場對韓國隊、捷克隊和澳洲隊都在第1局打下勝利打點，但是當年選秀會未能獲得青睞，之後和獅隊簽下自主培訓合約。

2019年春訓時施冠宇出現甲狀腺亢進，造成他爆瘦10公斤，調整進度落後，只在二軍出賽33場，但是打擊率達到0.308，球季最後一週被叫上一軍，可惜出賽3場、8打數無安打。

去年施冠宇春訓打擊調整得不錯，公辦熱身賽就演出猛打賞，打完3場打擊率0.571，狀況正好卻拉傷大腿，失去上一軍的機會。施冠宇表示，現在是近3年來身體最健康的時候，期待能把握更換守位的契機拚上一軍。

統一獅施冠宇先發守三壘。（記者陳志曲攝）

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