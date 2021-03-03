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UBA》「冬瓜軍團」鬥「黑豹長人陣」義守大逆轉鎖定四強門票

2021/03/03 19:21

義守經延長賽擊敗世新，拿下全場最高分的蘇文儒激動不已。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕109學年度UBA男子組一級八強複賽，皆為3勝1敗的勁旅世新大學與義守大學今交鋒，義守大學突破「長人陣」，上演大逆轉，終場在延長賽90：89驚險獲勝，戰績4勝1敗，若稍晚政大擊敗台師大，將攜手晉級四強。

義守大學全場最多落後達17分，大四前鋒蘇文儒扮演英雄，轟下全場最高26分，包括正規賽讀秒階段的追平上籃，賽後他直言，「好像在跟美國隊打球，球只要在空中飛，我們就束手無策。」

世新大學本場大量使用「黑豹軍團」，3名平均身高超過197公分的非洲奈及利亞外援丹尼爾、沙巴斯丁和伊波卡，加上187公分的「新台灣人」阿巴西，上場時間皆超過20分鐘，末節尾聲與延長賽更讓4人同時上陣，讓義守大學只能「恨天高」。

世新阿巴西反手灌籃得分。（記者林正堃攝）

謝玉娟笑說，「我們是一群冬瓜軍團，高大的對手給我們十足的壓迫感，原本打算放掉這場，避免主力再出現傷兵，但球員眼神充滿鬥志，沒有人想放棄，連帶傷上陣的蘇文儒也自動請纓上陣，逆轉獲勝，內心既激動又感動。」

蘇文儒說，「對方用2-1-2區域聯防，限制我們的外線火力，但全隊不想輕言放棄，利用速度和拚勁，慢慢將輸分縮小。」義守大學末節開局就拉出一波12：0的猛攻，吹起反攻號角。

邱子軒攻下全隊次高24分，包括正規賽終了前2分21秒的關鍵三分彈，他說，「外籍生力量很大，有時切入很像撞到一道牆，會被反彈回來，造成走步，的確不好應付。」

義守邱子軒攻下全隊次高24分。（記者林正堃攝）

義守白曜誠。（記者林正堃攝）

射手白曜誠則開玩笑，「有一種在跟美國隊對戰的感覺，彷彿在打國際賽，最後能獲勝特別開心。」

世新一度讓4名「洋將」同時上場，仍沒能留下勝利。（記者林正堃攝）

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