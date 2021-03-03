桌球》罵福原愛妓女、婆姑欺凌？江宏傑：別攻擊家人

福原愛（右）、江宏傑近來傳出婚變消息。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台日桌球名將江宏傑與福原愛的4年跨國婚姻生變，，據日媒《週刊文春》報導，小愛不堪老公一家人長期欺凌，包括小傑飆罵「妓女（婊子）」、婆婆認為她是「金雞母」、大姑擅自上網公開夫妻私底下照片等，早於2019年想離婚，對此江宏傑透過經紀人回應：「不要攻擊家人。」

《週刊文春》細數江家「罪狀」，直指小傑大男人且無情，愛醬2017年懷長女害喜嚴重，晨吐都被他唸：「這樣一點營養都沒有。」更讓福原愛對這段婚姻死心的是，有次看牙醫她習慣打扮出門，回家路上卻遭小傑痛斥：「妳這妓女！」迄今她難以釋懷，也下定決心要分開。報導內容還指出，小愛和江宏傑姊姊江恆亘關係很糟，但老公都只站大姑那邊，有次她手機關機，江恆亘直接打家裡電話興師問罪：「都是妳害我們家裡氣氛變得很糟！」

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據傳福原愛有次在房內偷哭，小傑母親前來安慰，原本讓人感動，不料婆婆卻說：「妳是我們家的金雞母！」令她非常錯愕，跟老公抱怨也被認為小題大作，後來婆婆知道後，也對福原愛冷淡，就算她稱讚其廚藝，仍被暗諷：「日本人特有的奉承話！」只要做錯一點家事，還會被酸：「就是這樣才討厭日本人！」每天生活在言語暴力下，導致她不堪壓力暴瘦10公斤。

針對日媒隔海瘋狂爆料，江宏傑委由所屬的經紀公司華研國際簡短說明：「異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。」

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