中職》統一獅公辦熱身賽4連不敗 卻傷了古林睿煬

統一獅鄧志偉（右）開轟。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕以新秀為主的統一獅火力全開，在這個陣容中算老將的鄧志偉開轟，以10:6擊敗樂天桃猿，公辦熱身賽4連不敗（2勝2和），但是先發投手古林睿煬被強襲球擊傷退場，所幸沒有大礙。

古林睿煬一開賽就頻頻飆出150公里的火球，最快152公里（電視轉播測到153公里），但是桃猿打者並不畏懼，陳晨威選到四壞球，藍寅倫和朱育賢安打攻下2分。

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第2局古林睿煬投出三上三下，第3局再被藍寅倫二壘打失1分後，被梁家榮的強襲球擊中右腳踝而退場，獅隊緊急換上賴泊凱。

古林睿煬隨即前往醫院接受X光檢查，還好並沒有傷到骨頭，只是一般的挫傷，等腳踝消腫後再確認後續如何安排處理。

統一獅先發投手古林睿煬（中）遭強襲球擊中右腳，隨即下場接受治療。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手古林睿煬（中）遭強襲球擊中右腳，隨即下場接受治療。（記者陳志曲攝）

獅隊2局下連打10人次，楊家維、李丞齡、唐肇廷、邱智呈、施冠宇和鄧志偉安打攻下6分，第3局獲得3次保送，張肇元、施冠宇安打和姚雨翔高飛犧牲打再得3分。

第6局鄧志偉率先上場就擊出全壘打，獅隊公辦熱身賽第2轟，另一轟由郭阜林擊出。鄧志偉4打數2安打，和唐肇廷都打出最多的3分打點，施冠宇2安打、2打點。

統一獅施冠宇。（記者陳志曲攝）

統一獅鄧志偉開轟。（記者陳志曲攝）

統一獅唐肇廷。（記者陳志曲攝）

桃猿新洋投歐飛登第8局登板，投1局飆出3次三振，沒有被安打、四壞球，最快球速143公里。左投的歐飛登是第1個實戰的桃猿洋投，另1名左投霸林爵預定3月10日出賽。

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