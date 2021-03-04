NBA》西岸兩大射手今對決！ 裘爺看好柯瑞強壓小里飛刀

勇士今戰拓荒者，也是柯瑞、里拉德外線大比拚。（ELEVEN體育家族提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA台灣時間今上午11時，西岸兩大射手正面對決，擔任國內球評的「東方神秘力量」李亦伸大膽預測，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）將率勇士踢館，強壓「小里飛刀」里拉德（Damian Lillard）為首的拓荒者奪勝，至於是否準確？答案ELEVEN體育一台（73台）揭曉。

勇士前役作客洛城，慘遭湖人衛冕軍痛宰斷了3連勝氣勢，柯瑞手感欠佳僅得16分，攻防核心D.格林（Draymond Green）更因扭傷腳踝退場，對勇士現況無疑是雪上加霜；反觀拓荒者前役主場輕取黃蜂，更以24記三分球刷新隊史紀錄，情勢無疑倒向地主。只不過，被國內網友戲稱為「賭海『冥』燈」、「裘爺」、「糗爺」的李亦伸卻認為，其實拓荒者並非防守出色隊伍，若臨場封鎖不了柯瑞的得分和帶動力，勇士就會變成很難防守，強大火力勢必顛覆整個戰局。

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除了李亦伸的鐵口直斷，此役亮點當然還是要來看柯瑞與里拉德比拚外線，究竟誰能夠「快、狠、準」，在特大號三分球之爭站上風，還有拓荒者老將「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）能否延續精彩演出，也都值得球迷期待。

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