高球》性感豪乳女將戰正義魔人 聲援沒穿紅黑戰袍選手

史比拉娜。(圖片取自IG)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕為了幫日前遭遇嚴重車禍的高球名將老虎伍茲(Tiger Woods)打氣,許多球星先前都在世界錦標賽佛羅里達壓軸日,特地穿上其招牌紅衣黑褲裝扮,年僅30歲的美國好手霍馬(Max Homa)是少數例外,卻因此遭受正義魔人批評,也在網路引發熱議。

據英媒《太陽報》報導,向以性感豪乳裝扮爆紅的前職業女將史比拉娜(Paige Spiranac),就跳出來為霍馬緩頰說話,這位擁有超旺人氣的金髮美女運動網紅。,特地在個人推特發文:「我們經常抱怨運動員像是機器人,並且希望他們表現出個性與特色,但是隨後又去攻擊像霍馬這樣的人,這應該不是問題。如果你希望運動員在網路社交媒體上更加真實,那麼就不要在每件事上都關注他們。」

請繼續往下閱讀...

其實霍馬也是伍茲忠實粉絲,週日決賽穿著白衣灰褲,在眾紅黑選手中相當突出醒目,他挨轟後也解釋苦衷,其實伍茲驚傳車禍前,自己已出發前往當地備戰,「很遺憾,這次旅行我沒帶任何紅色和黑色的衣服,所以我只能儘量爭取表現,向偶像伍茲致上敬意。 」

We constantly complain about athletes being robots and wanting them to show personality but then you go and attack someone like Max Homa over something that shouldn’t be an issue. If you want athletes to be more real on social media then don’t be on them about every little thing