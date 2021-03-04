晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》21年來首次！新秀挑戰賽取消 聯盟仍公佈美國、世界隊名單

2021/03/04 08:06

本屆新秀挑戰賽雖然取消，不過為表揚優秀新秀，聯盟今仍公布兩隊參賽名單。（圖片取自NBA官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕本屆NBA將於台灣時間3月8日在亞特蘭大登場，今年受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，技術挑戰賽、三分球大賽及灌籃大賽，都與明星賽安排在同一天舉行，然而原本同樣備受期待的新秀挑戰賽本屆卻被取消，不過今NBA仍分別公佈美國隊與世界隊名單。

由於本屆明星賽受限，必須將所有的比賽壓縮到一天結束，因此原本的新秀挑戰賽今年也取消，而上次新秀挑戰賽停辦已經要追溯到1999年，當時由於勞資糾紛，NBA停擺，整個明星週都被取消。

不過為了表揚本季表現亮眼的新秀球員，聯盟仍在今天公布新秀挑戰賽的入選名單，由NBA各隊助理教練評選，挑選出來自美國的10名一、二年級生，以及美國之外10名其他國家的球員。

美國隊陣容：小波爾（LaMelo Ball，黃蜂）、赫爾羅（Tyler Herro，熱火）、莫蘭特（Ja Morant，灰熊）艾德華茲（Anthony Edwards，灰狼 ）、哈里伯頓（Tyrese Haliburton，國王）、 杭特（De’Andre Hunter，老鷹）、 K.強森（Keldon Johnson，馬刺）、 波特（Michael Porter Jr.，金塊） Z.威廉森（Zion Williamson，鵜鶘）、威斯曼（James Wiseman，勇士）。

世界隊陣容：巴瑞特（R.J. Barrett，尼克）、B.克拉克（Brandon Clarke，灰熊）、八村壘（Rui Hachimura，巫師）、阿丘瓦（Precious Achiuwa，熱火）、 亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker，鵜鶘）、 阿夫迪亞（Deni Avdija，巫師）、坎帕佐（Facundo Campazzo，金塊）、道特（Luguentz Dort，雷霆）、馬登（Théo Maledon，雷霆）、穆德爾（Mychal Mulder，勇士）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。