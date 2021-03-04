NBA》21年來首次！新秀挑戰賽取消 聯盟仍公佈美國、世界隊名單

本屆新秀挑戰賽雖然取消，不過為表揚優秀新秀，聯盟今仍公布兩隊參賽名單。（圖片取自NBA官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕本屆NBA將於台灣時間3月8日在亞特蘭大登場，今年受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，技術挑戰賽、三分球大賽及灌籃大賽，都與明星賽安排在同一天舉行，然而原本同樣備受期待的新秀挑戰賽本屆卻被取消，不過今NBA仍分別公佈美國隊與世界隊名單。

由於本屆明星賽受限，必須將所有的比賽壓縮到一天結束，因此原本的新秀挑戰賽今年也取消，而上次新秀挑戰賽停辦已經要追溯到1999年，當時由於勞資糾紛，NBA停擺，整個明星週都被取消。

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不過為了表揚本季表現亮眼的新秀球員，聯盟仍在今天公布新秀挑戰賽的入選名單，由NBA各隊助理教練評選，挑選出來自美國的10名一、二年級生，以及美國之外10名其他國家的球員。

美國隊陣容：小波爾（LaMelo Ball，黃蜂）、赫爾羅（Tyler Herro，熱火）、莫蘭特（Ja Morant，灰熊）艾德華茲（Anthony Edwards，灰狼 ）、哈里伯頓（Tyrese Haliburton，國王）、 杭特（De’Andre Hunter，老鷹）、 K.強森（Keldon Johnson，馬刺）、 波特（Michael Porter Jr.，金塊） Z.威廉森（Zion Williamson，鵜鶘）、威斯曼（James Wiseman，勇士）。

世界隊陣容：巴瑞特（R.J. Barrett，尼克）、B.克拉克（Brandon Clarke，灰熊）、八村壘（Rui Hachimura，巫師）、阿丘瓦（Precious Achiuwa，熱火）、 亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker，鵜鶘）、 阿夫迪亞（Deni Avdija，巫師）、坎帕佐（Facundo Campazzo，金塊）、道特（Luguentz Dort，雷霆）、馬登（Théo Maledon，雷霆）、穆德爾（Mychal Mulder，勇士）。

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