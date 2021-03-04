MLB》熱身賽生涯首轟！ 日裔加藤豪將敲三分彈

〔體育中心／綜合報導〕教士今天和釀酒人進行熱身賽，韓籍好手金河成此役2打數沒有安打，春訓打擊率降至0.167。而日裔內野手加藤豪將則擊出一發三分彈。教士終場以5：8不敵釀酒人。

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金河成此役先發守三壘，2打數沒有敲安，吞1次三振、獲得1次保送。春訓熱身賽至今3場，金河成合計6打數敲1安，打擊率為0.167。

加藤豪將。（資料照，法新社）

加藤豪將去年季後和教士簽附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟約，他今天在第6局上場代跑，靠隊友的長打跑回1分，接著擔任一壘守備工作。第7局加藤豪將面對釀酒人投手Z.布朗（Zack Brown），他擊出左外野反方向的三分砲，這是他生涯在大聯盟熱身賽首轟。

加藤豪將至今在春訓出賽4場，共4打數敲2安，有1轟、3分打點，打擊率為五成。現年26歲的加藤豪將生涯從未站上大聯盟舞台，曾待過洋基、馬林魚的小聯盟球隊，最高曾到3A。

去年透過交易來到教士隊的塞揚左投史奈爾（Blake Snell），今首度在春訓亮相，他先發1局無失分，三振、保送各1次。同樣為教士新同學的35歲明星終結者梅倫森（Mark Melancon），他後援1局被敲1安，三振、保送各1次，投出1次暴投失掉1分。

教士左投史奈爾。（法新社）

金河成。（法新社）

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