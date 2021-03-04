晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》熱身賽生涯首轟！ 日裔加藤豪將敲三分彈

2021/03/04 08:31

〔體育中心／綜合報導〕教士今天和釀酒人進行熱身賽，韓籍好手金河成此役2打數沒有安打，春訓打擊率降至0.167。而日裔內野手加藤豪將則擊出一發三分彈。教士終場以5：8不敵釀酒人。

金河成此役先發守三壘，2打數沒有敲安，吞1次三振、獲得1次保送。春訓熱身賽至今3場，金河成合計6打數敲1安，打擊率為0.167。

加藤豪將。（資料照，法新社）

加藤豪將去年季後和教士簽附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟約，他今天在第6局上場代跑，靠隊友的長打跑回1分，接著擔任一壘守備工作。第7局加藤豪將面對釀酒人投手Z.布朗（Zack Brown），他擊出左外野反方向的三分砲，這是他生涯在大聯盟熱身賽首轟。

加藤豪將至今在春訓出賽4場，共4打數敲2安，有1轟、3分打點，打擊率為五成。現年26歲的加藤豪將生涯從未站上大聯盟舞台，曾待過洋基、馬林魚的小聯盟球隊，最高曾到3A。

去年透過交易來到教士隊的塞揚左投史奈爾（Blake Snell），今首度在春訓亮相，他先發1局無失分，三振、保送各1次。同樣為教士新同學的35歲明星終結者梅倫森（Mark Melancon），他後援1局被敲1安，三振、保送各1次，投出1次暴投失掉1分。

教士左投史奈爾。（法新社）

金河成。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。