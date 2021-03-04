NBA》為何從不說誰曾羞辱過他？ 林書豪《CNN》專訪道原因

〔體育中心／綜合報導〕擁有亞裔身分的台籍後衛林書豪，日前發文指出自己是有9年NBA資身球員，在場上仍會被叫「新冠病毒」後掀起熱議，G聯盟也著手展開調查，不過先前林書豪發文表示不會公布對方的名字，昨他接受《CNN》專訪除了提到遭歧視的心路歷程，也解釋為何他從過去就不曾公開羞辱過他的人是誰，並期望少數種族能團結，並建立正確的種族觀念。

近日林書豪接受《CNN》主播雷蒙（Don Lemon）視訊訪問，再度談起先前他在G聯盟被叫「新冠病毒」的事，林書豪坦言這件事對他來說真的很難忘，也提到過去他在大學時就曾經遭遇過很多這樣的事情，而他也發現這類種族歧視的攻擊和犯罪事件，差不多從去年年初就開始直線上升。

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「對我來說，這（被叫新冠病毒）的確是一件非常令人難忘的事，」林書豪說道，「但大學我在常春藤聯盟打球的時候，我就常常被人家叫『Chink（中國佬）』，不過我從來沒有透露會這樣叫我的是誰，因為對我來說，這不是要打倒那個人或做類似的事，而是要建立起正確的觀念和促進少數族群團結。」

「從去年1月左右，我就發現種族歧視攻擊和仇恨犯罪就開始上升。」林書豪提到自己去年大部份的時間都在中國職籃聯賽CBA北京首鋼隊打球，然而球季結束離開中國返美後，他卻發現美國本土種族對立的情況似乎變得更加嚴重了。

雷蒙也提到勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）上週曾公開在記者會上聲援林書豪，林書豪除了表達對柯爾的感謝，也提到他其實看到許多亞裔族群包括中國、日本人在美國遭遇歧視，這些是過去在歷史課本裡絕對不會出現的，種族歧視是一個相當長久就存在的議題，雖然不是由前任美國總統川普（Donald Trump）創造出來，但他確實也助長了種族分化。

最後林書豪也期許，希望更多人能用理性傾聽取代仇恨批判，他也希望有更多其他國家的在美人士一同來聲援，而不是碰到單一種族事件就都由單一種族來爭取。

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