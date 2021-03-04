晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》金廣鉉熱身賽首戰遭打爆 投不滿1局掉4分

2021/03/04 09:26

紅雀隊韓籍左投金廣鉉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀隊韓籍32歲左投金廣鉉今天在熱身賽先發面對大都會，他僅投0.2局狂失4分，連1局都投不滿就退場。紅雀隊最後以9：14輸球。

金廣鉉開賽就被大都會皮拉爾（Kevin Pillar）敲三壘安打，雖然三振下棒的工具人維拉（Jonathan Villar），接著卻被戴維斯（J.D. Davis）敲安失掉1分。這時紅雀捕手克茲納（Andrew Knizner）發生捕逸，讓戴維斯上到二壘。

金廣鉉接著投保送，讓對手攻占一、二壘，之後連續被吉洛梅（Luis Guillorme）、尼多（Tomas Nido）敲安，再掉2分，金廣鉉這時被換下場休息。

紅雀隊韓籍左投金廣鉉。（今日美國）

總計金廣鉉帳面上僅投0.2局被敲4安，三振、保送各2次，失掉4分有3分自責，共丟39球有23顆好球，其中有18顆速球、11顆滑球、6顆曲球、4顆變速球。金廣鉉今天的速球最快有89.3英里（約143.7公里），但平均只有87.9英里（約141.4公里），金廣鉉上季的速球平均速度為89.9英里（約144.6公里）。

韓聯社》報導，金廣鉉賽後表示，「我投球沒有控球，未投出自己想要的球速。」他提到，今年春訓至今大多在室內訓練，重訓的時間比跑步多，「我還有許多工作要做，離開幕還有一個月的時間，會努力調整得更好。」

金廣鉉去年旅美首年投出佳績，出賽8場有7場先發，拿到3勝、防禦率僅1.62。

紅雀隊韓籍左投金廣鉉。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。