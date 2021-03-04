MLB》金廣鉉熱身賽首戰遭打爆 投不滿1局掉4分

紅雀隊韓籍左投金廣鉉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀隊韓籍32歲左投金廣鉉今天在熱身賽先發面對大都會，他僅投0.2局狂失4分，連1局都投不滿就退場。紅雀隊最後以9：14輸球。

金廣鉉開賽就被大都會皮拉爾（Kevin Pillar）敲三壘安打，雖然三振下棒的工具人維拉（Jonathan Villar），接著卻被戴維斯（J.D. Davis）敲安失掉1分。這時紅雀捕手克茲納（Andrew Knizner）發生捕逸，讓戴維斯上到二壘。

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金廣鉉接著投保送，讓對手攻占一、二壘，之後連續被吉洛梅（Luis Guillorme）、尼多（Tomas Nido）敲安，再掉2分，金廣鉉這時被換下場休息。

紅雀隊韓籍左投金廣鉉。（今日美國）

總計金廣鉉帳面上僅投0.2局被敲4安，三振、保送各2次，失掉4分有3分自責，共丟39球有23顆好球，其中有18顆速球、11顆滑球、6顆曲球、4顆變速球。金廣鉉今天的速球最快有89.3英里（約143.7公里），但平均只有87.9英里（約141.4公里），金廣鉉上季的速球平均速度為89.9英里（約144.6公里）。

《韓聯社》報導，金廣鉉賽後表示，「我投球沒有控球，未投出自己想要的球速。」他提到，今年春訓至今大多在室內訓練，重訓的時間比跑步多，「我還有許多工作要做，離開幕還有一個月的時間，會努力調整得更好。」

金廣鉉去年旅美首年投出佳績，出賽8場有7場先發，拿到3勝、防禦率僅1.62。

紅雀隊韓籍左投金廣鉉。（今日美國）

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