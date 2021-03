NBA》年度最佳防守球員獎落誰家？ 七六人主帥給出2人選

七六人主帥瑞佛斯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕本季年度最佳防守球員獎落誰家?七六人主帥瑞佛斯(Doc Rivers)提出自己的屬意人選,認為子弟兵B.西蒙斯(Ben Simmons)、爵士中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)是最有力的競爭者。

今七六人交手爵士,瑞佛斯被《ESPN》記者Tim Bontemps問及,本季誰有資格拿下年度最佳防守球員的問題,瑞佛斯指出B.西蒙斯、戈貝爾是兩位最有力的競爭人選,若要再細分的話,他會把獎項給B.西蒙斯,除了是自己子弟兵的私心外,關鍵原因在於,B.西蒙斯能防守1到5號的球員。

七六人B.西蒙斯(左)。(美聯社)

B.西蒙斯生涯尚未拿下年度最佳防守球員,不過靠著優異的防守能力,上季成功入選年度防守第一隊,是生涯首次獲選。

爵士中鋒戈貝爾。(資料照,法新社)

戈貝爾在2018、2019年連莊年度最佳防守球員,去年挑戰該獎項3連霸失利,得主是公鹿球星「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)。

