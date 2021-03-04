NBA》上季才因傷動手術提前報銷 火箭板凳要角又要開刀了

諾瓦巴（前）。（資料照，資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭球星諾瓦巴（David Nwaba）2019-20球季才因右腳阿基里斯腱撕裂影響，提早報銷，今據S.西拉斯（Stephen Silas）總教練表示，諾瓦巴在上週賽中又傷了右手，預計將缺席6週賽事。

據《NBC》指出，上週火箭與灰熊進行賽程，不料在一次扣籃中，諾瓦巴傷到了右手腕，而今日賽前他試圖要做投籃動作，但傷勢關係，完全影響發揮，S.西拉斯透過訪問表示，諾瓦巴要進行手術。

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今年28歲的諾瓦巴生涯從湖人起家，陸續效力過公牛、騎士、籃網，去年6月同意與火箭簽下2年合約，另帶有2020-21年球隊選擇權。生涯多半以板凳出發的他，平均能有7.3分、3.7籃板、1.1助攻，本季截至今日則平均能得9.4分、3.7籃板、1.0助攻，據報導指出，諾瓦巴受傷後，團隊可能會用麥雷莫（Ben McLemore）來替補他的空缺。

Nwaba's injury occurred on a dunk against the Grizzlies on Sunday. He tried to warm up to play on Monday and was unable to shoot. https://t.co/4nB80uZZC7 — Jonathan Feigen （@Jonathan_Feigen） March 3, 2021

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