NBA》上季才因傷動手術提前報銷 火箭板凳要角又要開刀了

〔體育中心/綜合報導〕火箭球星諾瓦巴(David Nwaba)2019-20球季才因右腳阿基里斯腱撕裂影響,提早報銷,今據S.西拉斯(Stephen Silas)總教練表示,諾瓦巴在上週賽中又傷了右手,預計將缺席6週賽事。

據《NBC》指出,上週火箭與灰熊進行賽程,不料在一次扣籃中,諾瓦巴傷到了右手腕,而今日賽前他試圖要做投籃動作,但傷勢關係,完全影響發揮,S.西拉斯透過訪問表示,諾瓦巴要進行手術。

今年28歲的諾瓦巴生涯從湖人起家,陸續效力過公牛、騎士、籃網,去年6月同意與火箭簽下2年合約,另帶有2020-21年球隊選擇權。生涯多半以板凳出發的他,平均能有7.3分、3.7籃板、1.1助攻,本季截至今日則平均能得9.4分、3.7籃板、1.0助攻,據報導指出,諾瓦巴受傷後,團隊可能會用麥雷莫(Ben McLemore)來替補他的空缺。

