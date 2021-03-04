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NBA》得分、組織一把罩 籃網主帥奈許誇哈登領導才能

2021/03/04 10:16

籃網哈登（左）、主帥奈許（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「大鬍子」哈登（James Harden）加盟籃網以來，進攻端表現出色，更讓人見識到他優秀的組織能力，讓主帥奈許（Steve Nash）大讚哈登的領導才能。

今籃網踢館火箭，是哈登自1月中旬轉隊後，首次碰頭前東家，根據《休士頓紀事報》記者Ryan Herrera報導，賽前籃網總教練奈許接受媒體訪問，大讚哈登領導能力，「他與其他明星球員磨合的很好，但仍是首屈一指的選手，2018年帶領火箭在西部決賽與勇士大戰7場，足以證明哈登的領導才能。」

不包括今日，哈登在籃網出賽22場，場均貢獻25.3分、8.7個籃板、11.3次助攻，數據非常全面，幫助球隊戰績扶搖直上，高居東部第二。

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