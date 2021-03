NBA》得分、組織一把罩 籃網主帥奈許誇哈登領導才能

籃網哈登(左)、主帥奈許(右)。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕「大鬍子」哈登(James Harden)加盟籃網以來,進攻端表現出色,更讓人見識到他優秀的組織能力,讓主帥奈許(Steve Nash)大讚哈登的領導才能。

今籃網踢館火箭,是哈登自1月中旬轉隊後,首次碰頭前東家,根據《休士頓紀事報》記者Ryan Herrera報導,賽前籃網總教練奈許接受媒體訪問,大讚哈登領導能力,「他與其他明星球員磨合的很好,但仍是首屈一指的選手,2018年帶領火箭在西部決賽與勇士大戰7場,足以證明哈登的領導才能。」

不包括今日,哈登在籃網出賽22場,場均貢獻25.3分、8.7個籃板、11.3次助攻,數據非常全面,幫助球隊戰績扶搖直上,高居東部第二。

