NBA》史上首見！ 麥康諾「完美抄截大三元」率溜馬逆轉騎士

麥康諾完成NBA史上首次的100%命中率抄截大三元。（圖片取自ESPN推特）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬替補後衛麥康諾（T.J. McConnell）今天與騎士之戰，先是半場9次抄截創下歷史新高紀錄，而他全場8投8中，拿下16分、13助攻、10抄截，更是史上首見的「完美命中率抄截大三元」，終場也率領溜馬以114：111逆轉騎士獲勝。

麥康諾今天在上半場就完成9次抄截，根據《ESPN Stats & Info》透露，麥康諾的半場9次抄截，這是抄截這項數據自1973-74球季正式被列入官方紀錄以來，史上第一個完成半場9抄的球員。

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但儘管麥康諾大抄特抄，但這場比賽溜馬在半場打完時，仍以10分落後對手，第三節麥康諾沒有抄截進帳，溜馬追回2分，以82：90進入第四節。

第四節麥康諾與隊友一同追分，開節打出一波14：5的攻勢，直接將比數扳成96：96平手，隨後雙方維持拉鋸戰，J.哈勒戴（Justin Holiday）與布洛格登（Malcolm Brogdon）在比賽剩下1分18秒後連飆5分，將分數反超為110：106，儘管騎士在最後1.3秒時追到1分差也於事無補，終場溜馬就以114：111逆轉騎士成功。

布洛格登與塞克斯頓。（美聯社）

麥康諾今天雖無緣挑戰NBA史上最多的單場11次抄截，但他仍在第四節完成本場第10次抄截，全場拿下16分4籃板13助攻10抄截「大三元」，根據《StatMuse》指出，他是NBA史上第一個能夠以100%（8投8中）命中率拿下抄截大三元的球員。

此外麥康諾這次的抄截大三元，僅是聯盟史上第11次有超過10次抄截來完成的大三元，麥康諾更是史上第一個從板凳出發完成這種大三元的球員。

溜馬布洛格登今天表現也很精彩，全場15投12中拿下29分4籃板3助攻2抄截，沙波尼斯（Domantas Sabonis）18分5籃板6助攻。

騎士方面，塞克斯頓（Collin Sexton）拿下全場最高的32分10助攻，但也發生6次失誤，魏德（Dean Wade）與J.艾倫（Jarrett Allen）各拿17分，J.艾倫另有10籃板完成雙十，葛蘭德（Darius Garland）16分。

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