晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》墊底活塞起飛 D.史密斯、普朗利同場大三元滅「龍」

2021/03/04 11:20

活塞球星普朗利。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕墊底的活塞對戰東部排名前五的暴龍，在賽前3連敗的活塞，今天有如開掛一樣，在艾靈頓（Wayne Ellington）砍25分、D.史密斯（Dennis Smith Jr.）和普朗利（Mason Plumlee）同場大三元的助陣下，終場129：105力壓暴龍。

此戰打完，活塞中斷三連敗，戰績仍以10勝25敗排名墊底，此戰艾靈頓繳出25分3籃板，另外普朗利14分11籃板10助攻、D.史密斯10分12籃板11助攻上演大三元，麥克格魯德（RodneyMcGruder）和S.李伊（Saben Lee）也各有20分的表現。

兩隊開節就進攻猛烈，打出43：37的氣勢，第二節暴龍N.鮑威爾（Norman Powell）雖攬12分追分，不過暴龍仍取得9分領先。易籃後，活塞、暴龍兩方面都有攻勢，不過最終活塞團隊團隊在三分球41投20中、命中率48.8%，最高領先26分之下，活塞129：105輕鬆贏球。

本場暴龍方面，N.鮑威爾36分5籃板、羅利21分6助攻4籃板、布查爾（Chris Boucher）18分8籃板、拜恩斯13分4籃板、湯瑪斯（Matt Thomas）也有11分表現。

活塞球星艾靈頓（右）。（美聯社）

暴龍球星N.鮑威爾。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。