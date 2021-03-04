NBA》墊底活塞起飛 D.史密斯、普朗利同場大三元滅「龍」

活塞球星普朗利。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕墊底的活塞對戰東部排名前五的暴龍，在賽前3連敗的活塞，今天有如開掛一樣，在艾靈頓（Wayne Ellington）砍25分、D.史密斯（Dennis Smith Jr.）和普朗利（Mason Plumlee）同場大三元的助陣下，終場129：105力壓暴龍。

此戰打完，活塞中斷三連敗，戰績仍以10勝25敗排名墊底，此戰艾靈頓繳出25分3籃板，另外普朗利14分11籃板10助攻、D.史密斯10分12籃板11助攻上演大三元，麥克格魯德（RodneyMcGruder）和S.李伊（Saben Lee）也各有20分的表現。

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兩隊開節就進攻猛烈，打出43：37的氣勢，第二節暴龍N.鮑威爾（Norman Powell）雖攬12分追分，不過暴龍仍取得9分領先。易籃後，活塞、暴龍兩方面都有攻勢，不過最終活塞團隊團隊在三分球41投20中、命中率48.8%，最高領先26分之下，活塞129：105輕鬆贏球。

本場暴龍方面，N.鮑威爾36分5籃板、羅利21分6助攻4籃板、布查爾（Chris Boucher）18分8籃板、拜恩斯13分4籃板、湯瑪斯（Matt Thomas）也有11分表現。

活塞球星艾靈頓（右）。（美聯社）

暴龍球星N.鮑威爾。（美聯社）

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