NBA》T.楊恩狂轟32分 老鷹大逆轉賞魔術5連敗

老鷹少主T.楊恩（持球者）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今踢館魔術，少主T.楊恩（Trae Young）狂轟32分，率領球隊末節上演絕地大反攻，終場老鷹115：112逆轉成功，賞魔術難堪5連敗。

老鷹開賽慢熱，遭魔術單節打出39：27攻勢陷入雙位數落後，無奈次節火力依舊不振，半場落後達19分之多。易籃後開始風雲變色，T.楊恩、加林納里（Danilo Gallinari）第三節聯手轟下22分，率領球隊逐漸收復失土，帶著12分落後進入決勝節。

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老鷹加林納里（持球者）。（美聯社）

末節，老鷹持續加足馬力追分，反觀魔術陷入進攻當機，讓老鷹打出21：4的高潮逆轉比數，雖然魔術靠著伍切維奇（Nikola Vucevic）的補籃要回領先，但T.楊恩要到犯規2罰俱中再度超前，洛斯（Terrence Ross）沒能把握住當英雄機會，魔術只能採取犯規戰術凍結時間，隨著J.柯林斯（John Collins）2罰俱中，正式宣告魔術死刑。

老鷹先發5人得分全上雙，T.楊恩攻下32分、4籃板、8助攻，加林納里轟下23分、9籃板、6助攻，J.柯林斯斬獲15分、9籃板。

魔術方面，伍切維奇攻下全隊最高29分，另有9籃板、3助攻，洛斯進帳28分、5籃板，卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）砍下20分、6助攻。

魔術伍切維奇（持球者）。（美聯社）

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