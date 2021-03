NBA》連吃2T遭驅逐出場 太陽一哥布克吐心聲

Devin Booker gets ejected after bouncing the ball at a ref pic.twitter.com/kEj0hoMRNz — Bleacher Report (@BleacherReport) March 3, 2021

〔體育中心/綜合報導〕太陽昨踢館湖人,一哥布克(Devin Booker)第三節因與裁判抱怨,遭連吹兩次技術犯規驅逐出場,所幸太陽穩住陣腳收下勝利,布克今針對出場一事做出回應。

太陽一哥布克(持球者)。(資料照,USA TODAY Sports)

昨役第三節剩下7分10秒時,布克先是與裁判抗議領到1次技術犯規,隨後又以「洗球式」傳球給裁判再吞1次技術犯規,遭驅逐出場,好在太陽爭氣,未因布克出場而遭湖人逆轉,最終以114:104拿下勝利,戰績衝上西部第二。

布克今接受隨隊記者Gerald Bourguet採訪時,談到昨驅逐出場一事,布克直呼:「我簡直不敢相信,在如此高強度以及重要的比賽,會出現這種事情,但這也顯現太陽是一支出色的球隊,他們昨晚變得更好了。」

布克強調,他並不擔心因為他的退場,會讓太陽遭到逆轉,「我不認為球隊會變成一盤散沙,這不是會出現的情況之一,太陽也不是這樣的球隊,我們擁有許多籃球好手。」

Devin Booker on his ejection: "I just couldn't believe in such a high-intense game and an important game it would come to that." Echoed the Suns are a team and they got better last night though — Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) March 3, 2021

"I don't see them falling apart. This isn't one of those situations, this isn't one of those teams. We've got hoopers, man." - Devin Booker on the Suns getting the W after his ejection — Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) March 3, 2021

