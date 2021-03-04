NBA》第一個發現堂兄屍體 拓荒者一哥坦言出現心理創傷

18個月就失去6位親友，讓拓荒者一哥里拉德遭遇心理創傷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季拓荒者里拉德（Damian Lillard）本季多次在關鍵時刻展現強心臟，帶領球隊贏球，儼然成為NBA「關鍵殺手」的代名詞，迄今場均能繳出29.6分8.1助攻亮眼表現，然而其實從去年開始，他在18個月內已經失去6位親友，近日他在接受《The Athletic》專訪時，自曝去年5月他是第一個發現堂兄屍體的人，坦言失去多名親友讓他出現心理創傷。

「對於我的家庭來說，過去一年半相當煎熬，但人們對此一無所知，」里拉德對《The Athletic》記者Jason Quick說道，「我認為很多球迷忘了這一點──明星球員也只是一般人。」

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去年5月里拉德的堂兄兼私人廚師強森（Brandon Johnson）在家中過世，而他正是第一個發現屍體的人，當時強森只有35歲，而且他跟里拉德關係非常親近，幾乎每天都會聊天。

「我就站在他旁邊，老天，就是像死了一樣，有好幾分鐘，我就是傻站在旁邊，」里拉德說道，「人們可能無法想像那是什麼樣的創傷，一個跟你那麼親近的人就倒在那裡，迄今我仍在為此苦苦掙扎，你懂嗎？我還在苦苦掙扎，這對我來說是一次很艱難的戰鬥。」

根據《The Athletic》報導，除了強森，里拉德的一位阿姨去年因癌症過世，一位親密的友人因為武漢肺炎離世，然後今年1月，里拉德與家人才剛沉浸在迎接雙胞胎誕生的幸福中沒幾天，就有一個堂兄在奧克蘭被殺害，上週他又收到消息，有兩位親友遭槍殺，其中一位是他很親近的表親，另一位則是這位表親的好友，和里拉德交情也相當好。

里拉德坦言短短18個月就痛失6位至親友人，他受到非常大的衝擊，心理狀態非常疲憊，上週甚至一度想要在與湖人的比賽中缺席，然而他最後還是上場比賽，並拿下全場最高的35分，還有7助攻。

「我必須將這些情緒放在一邊，認真比賽，確保我在這裡支持隊友，並做好我的工作，」里拉德說道，「因為我要有工作才能照顧著我的家人，這對我的家人來說很重要，了解這一點對我來說很有幫助。」

最後里拉德也表示，只要在場上他就會全力以赴，因為他知道整個家族都在家裡盯著電視為他加油，只要他上場就能激勵他的家人們，「我知道這能讓他們變得積極，對他們而言這也意義重大，這是我們一家人幸福來源的重要成份，也是我們能夠繼續前進並保持團結的主要原因。」

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