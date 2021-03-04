NBA》羅齊爾拿31分助黃蜂大勝 賞墊底灰狼9連敗

黃蜂羅齊爾（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂後衛羅齊爾（Terry Rozier）今砍下全場最高的31分，海沃德（Gordon Hayward）貢獻23分，幫助球隊以135：102大勝灰狼。而西部墊底的灰狼則吞下9連敗。

半場打完黃蜂以62：56領先，第三節羅齊爾跳出獨得18分，幫助黃蜂單節打出36比20的比數，三節完黃蜂以98：76領先。末節黃蜂一度領先至38分之多，最後以33分之差輕取灰狼。

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羅齊爾此役全場21投12中，包含投進6顆三分，得到31分。海沃德23分9籃板，另有5次抄截。新秀小波爾（LaMelo Ball）19分7籃板5助攻，孟克（Malik Monk）板凳出發拿18分，華盛頓（P.J. Washington）16分9籃板，布里吉斯（Miles Bridges）13分10籃板。

灰狼以魯比歐（Ricky Rubio）20分9助攻最佳，狀元郎艾德華茲（Anthony Edwards）19分，湯斯（Karl-Anthony Towns）16分15籃板，萊曼（Jake Layman）14分。

黃蜂此役團隊投籃命中率高達52％（98投51中），團隊三分球命中率也有43.6％（39投17中）；灰狼團隊命中率為40.6％，但團隊三分球命中率只有22.5％（40投9中）。

黃蜂海沃德。（法新社）

黃蜂羅齊爾（右）。（美聯社）

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