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NBA》哈登重返休士頓 繳29分大三元助籃網賞火箭13連敗

2021/03/04 11:17

重返熟悉的火箭主場，哈登繳出大三元帶領籃網贏球。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「大鬍子」哈登（James Harden）在改披籃網戰袍後，今首度回到火箭主場作戰，場邊球迷有歡呼聲也有噓聲，哈登繳出29分、10 籃板、14助攻大三元，助隊以132：114獲勝，賞給火箭13連敗。

哈登季初在火箭鬧出「賣我」的風波，傳出他和球團關係不佳，後來透過四方交易改披籃網戰袍，還一度引發休士頓球迷的不滿。

不過，昨傳出火箭老闆費提塔（Tilman Fertitta）將退休哈登球衣，感謝他的付出，雙方重修舊好，且近期休士頓飽受暴風雪之苦，哈登捐出餐點和水來幫助當地災民，他也持續為當地慈善基金會捐款。

哈登今回娘家，賽前火箭播放致敬影片，哈登表示，很開心回到休士頓，自己在這裡度過很棒的職業生涯，休士頓是他永遠的家。迎接前一哥歸來，現場球迷有噓聲也有歡呼聲，而哈登在上半場表現不錯，拿下14分，助隊取得13分領先。

哈登賽前跟火箭前隊友、助教擁抱寒暄。（美聯社）

火箭在決勝節一度展開反撲，沃爾跳投命中後雙方僅剩個位數差距，不過關鍵時刻哈登再度挺身而出，關鍵時刻兩顆三分球，踩熄對手氣勢。

籃網今團隊命中率達57.6%、7人得分上雙，哈登攻下全隊最高29分、10籃板、14助攻，厄文（Kyrie Irving）24分次之；火箭沃爾飆進5顆三分球進帳全場最高36分、5助攻，歐拉迪波（Victor Oladipo）33分次之。

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