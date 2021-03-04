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體育 籃球 NBA

NBA》5.9秒關鍵追平三分彈 恩比德寫紀錄率隊延長賽退爵士

2021/03/04 12:18

恩比德轟下40分19籃板，還在關鍵時刻命中追平三分球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今七六人、爵士東西部兩龍頭球隊碰頭，作客的爵士從開賽就火力全開，不過七六人後來居上，靠著當家中鋒恩比德（Joel Embiid）狂轟40分、第四節投進關鍵追平三分球續命，外加T.哈里斯（Tobias Harris）延長賽豪取11分，終場七六人就以131：123在主場守住勝利。

恩比德今狂轟40分19籃板3助攻，不但達成生涯里程碑，還刷新隊史紀錄，本季他5次度單場砍下至少40分10籃板，除了他之外全聯盟所有球員中合計也僅出現過4次，而且沒有一個人能完成第二次，這他生涯第9場單場40分15籃板的比賽，他超過「惡漢」巴克利（Charles Barkley），成為從1980年以來，七六人隊史上能夠締造這項數據最多次的球員。

本場比賽是恩比德更是徹徹底底展現出角逐本季MVP的實力，第四節爵士靠著英格斯（Joe Ingles）、米契爾（Donovan Mitchell）和戈貝爾（Rudy Gobert）聯手，仍握領先優勢，不過恩比德力挽狂瀾單節豪取14分，剩下5.9秒更砍進關鍵追平三分球，幫助七六人追成118平續命，硬是把比賽逼入了延長賽。

而延長賽恩比德雖然僅靠罰球拿下一分，不過此時卻T.哈里斯換挺身而出，包括罰球在內，8投7中獨拿11分，擊潰爵士防線，米契爾不但兩次出手都沒能命中，雪上加霜的是剩下最後30.8秒時，他還因不滿裁判被吹了第2次技術遭驅逐出場，終場七六人就以8分差贏球。

米契爾連續被吹兩次技術犯規遭驅逐出場。（法新社）

七六人此役共有6人得分上雙，除了恩比德外，延長賽爆發的T.哈里斯今砍下22分10籃板，B.西蒙斯（Ben Simmons）17分6助攻4籃板，小柯瑞（Seth Curry）14分，板凳出發的米爾頓（Shake Milton）和豪爾德（Dwight Howard）皆拿下12分。

T.哈里斯（右）延長賽獨拿11分，幫助球隊在延賽賽獲勝。（美聯社）

爵士方面，一哥米契爾此役34投12中攻下33分8籃板6助攻，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）18分5籃板，康利（Mike Conley）18分，英格斯（Joe Ingles）16分6籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）12分9籃板4助攻，替補的克拉克森（Jordan Clarkson）10分5籃板，值得一提的是，在近期4場比賽中，爵士在三分線外出手的次數一共比對手多了77次，但這4戰他們卻苦吞3敗。

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