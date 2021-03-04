晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》公牛末節險遭翻盤 拉文36分穩輸出克鵜鶘

2021/03/04 12:35

拉文率公牛取勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘主場迎戰公牛，前三節打完還以雙位數落後的鵜鶘，雖然在末節全力追趕，不過公牛靠著一哥拉文（ZachLaVine）狂飆36分的助陣，終場128：124中斷2連敗。

第三節結束還落後17分的鵜鶘，在第四節威廉森（Zion Williamson）、海伊斯（Jaxson Hayes）、瑞迪克（JJ Redick）聯手31分，率鵜鶘在末節開大局拿下45分，布雷德索（Eric Bledsoe）、英葛蘭（Brandon Ingram）都三罰三中、瑞迪克上籃得手後，一度將比數拉到僅3分差，不過最後公牛拉文、懷特（Coby White）連續站上罰球線拉開比數，雖然鵜鶘英葛蘭投出三分彈追分，不過最終4分差落敗。

鵜鶘球星威廉森（右）。（美聯社）

鵜鶘球星海伊斯（右）。（美聯社）

鵜鶘球星瑞迪克（左）。（美聯社）

本場公牛以英葛蘭36分8助攻最佳、懷特也有25分表現、T.楊恩（Thaddeus Young）18分5籃板、威廉斯（Patrick Williams）13分4籃板、瓦倫泰（Denzel Valentine）11分。

公牛球星T.楊恩（中）。（美聯社）

懷特。（美聯社）

另外在鵜鶘方面，威廉森28分9籃板、瑞迪克22分，籃板助攻各2、英葛蘭21分3籃板、布雷德索（Eric Bledsoe）和「球哥」波爾（Lonzo Ball）也各有12分表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。