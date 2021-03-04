NBA》公牛末節險遭翻盤 拉文36分穩輸出克鵜鶘

拉文率公牛取勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘主場迎戰公牛，前三節打完還以雙位數落後的鵜鶘，雖然在末節全力追趕，不過公牛靠著一哥拉文（ZachLaVine）狂飆36分的助陣，終場128：124中斷2連敗。

第三節結束還落後17分的鵜鶘，在第四節威廉森（Zion Williamson）、海伊斯（Jaxson Hayes）、瑞迪克（JJ Redick）聯手31分，率鵜鶘在末節開大局拿下45分，布雷德索（Eric Bledsoe）、英葛蘭（Brandon Ingram）都三罰三中、瑞迪克上籃得手後，一度將比數拉到僅3分差，不過最後公牛拉文、懷特（Coby White）連續站上罰球線拉開比數，雖然鵜鶘英葛蘭投出三分彈追分，不過最終4分差落敗。

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鵜鶘球星威廉森（右）。（美聯社）

鵜鶘球星海伊斯（右）。（美聯社）

鵜鶘球星瑞迪克（左）。（美聯社）

本場公牛以英葛蘭36分8助攻最佳、懷特也有25分表現、T.楊恩（Thaddeus Young）18分5籃板、威廉斯（Patrick Williams）13分4籃板、瓦倫泰（Denzel Valentine）11分。

公牛球星T.楊恩（中）。（美聯社）

懷特。（美聯社）

另外在鵜鶘方面，威廉森28分9籃板、瑞迪克22分，籃板助攻各2、英葛蘭21分3籃板、布雷德索（Eric Bledsoe）和「球哥」波爾（Lonzo Ball）也各有12分表現。

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