NBA》東契奇缺陣！波辛傑斯砍雙十 率隊滅雷霆笑納3連勝

獨行俠波辛傑斯（持球者）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天在主場迎戰雷霆，「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）因背部緊繃缺陣，二當家波辛傑斯（Kristaps Porzingis）扛起得分重任，獨攬19分、13籃板「雙十」成績，率領球隊以87：78輕取雷霆，收下3連勝。

雙方上半場打得膠著，獨行俠次節末段一波7：1攻勢拉開差距，半場打完以49：42領先。易籃後，雷霆薄弱的火力讓獨行俠持續擴大分差，末節一度落後達20分，比賽早早淪為垃圾時間，最終勝負無懸念，獨行俠笑納3連勝。

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獨行俠小哈達威（灌籃者）。（美聯社）

波辛傑斯此役貢獻19分、13籃板，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）替補出發砍下19分、6籃板，J.理查森（Josh Richardson）得到16分、6籃板。

雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獨拿15分、3籃板、3助攻，傑洛米（Ty Jerome）攻下13分、3籃板，貝茲萊（Darius Bazley）挹注11分、10籃板。

兩隊此役命中率都不高，形成打鐵大戰，獨行俠團隊投籃命中率38.6％（83投32中），團隊三分球命中率20％（40投8中）；雷霆團隊投籃命中率為33.3％（87投29中），團隊三分球命中率則是23.1％（39投9中）。

雷霆吉爾吉斯亞歷山大（右）。（美聯社）

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