晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》東契奇缺陣！波辛傑斯砍雙十 率隊滅雷霆笑納3連勝

2021/03/04 12:56

獨行俠波辛傑斯（持球者）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天在主場迎戰雷霆，「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）因背部緊繃缺陣，二當家波辛傑斯（Kristaps Porzingis）扛起得分重任，獨攬19分、13籃板「雙十」成績，率領球隊以87：78輕取雷霆，收下3連勝。

雙方上半場打得膠著，獨行俠次節末段一波7：1攻勢拉開差距，半場打完以49：42領先。易籃後，雷霆薄弱的火力讓獨行俠持續擴大分差，末節一度落後達20分，比賽早早淪為垃圾時間，最終勝負無懸念，獨行俠笑納3連勝。

獨行俠小哈達威（灌籃者）。（美聯社）

波辛傑斯此役貢獻19分、13籃板，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）替補出發砍下19分、6籃板，J.理查森（Josh Richardson）得到16分、6籃板。

雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獨拿15分、3籃板、3助攻，傑洛米（Ty Jerome）攻下13分、3籃板，貝茲萊（Darius Bazley）挹注11分、10籃板。

兩隊此役命中率都不高，形成打鐵大戰，獨行俠團隊投籃命中率38.6％（83投32中），團隊三分球命中率20％（40投8中）；雷霆團隊投籃命中率為33.3％（87投29中），團隊三分球命中率則是23.1％（39投9中）。

雷霆吉爾吉斯亞歷山大（右）。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。