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中職》換球差異巨大！ 本季春訓整體打擊雪崩式下滑

2021/03/04 12:49

中職新比賽用球（左）。（記者吳清正攝）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒本季將比賽用球的恢復係數降到0.555，比去年最高0.574還要低上許多，《CPBL Stats》也整理出10年來前10場熱身賽的打擊率，也讓人看見換球後的巨大落差。

從表中可見，去年在恢復係數高達0.574的情況下，全聯盟熱身賽打擊率3成18，上壘率3成81、長打率5成50、攻擊指數0.931，全壘打38支，全部都是近10年來最高。

但今年降到了0.555後，打擊率大幅下滑至2成56，上壘率3成16、長打率3成56、攻擊指數0.672，全壘打6轟，除了全壘打比2016與2014年多2支外，其於數據都創下了10年來新低。兩年的攻擊指數差距來到0.259。

曾任去年中職英文轉播的英國球迷傑利斯（Tom Jellis）看到這項數據時就認為，「今年10場比賽比去年少了32轟，我的天阿，今年中職看來將會比任何時候都還要有趣。」

傑利斯也推測，本季的比賽時間可能會縮短到三小時以下，並提到了2018年的台南主場開幕戰，當時羅力與江辰晏正面對決，該場比賽僅花了2小時又30分鐘（實際上為2小時36分鐘），但比賽依舊非常緊張刺激，最後他也提了個疑問，就是今年會成為像該場比賽一樣的賽季嗎？

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