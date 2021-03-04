高中木棒聯賽》中職球探看過來 平鎮王牌陳志杰完封「綠色怪物」

平鎮王牌陳志杰。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕109學年度高中木棒聯賽今天進行四強戰，挑戰三連霸的平鎮高中，今天推出王牌投手、U18世界冠軍國手陳志杰先發，對壘南霸天「綠色冠物」 高苑工商，陳志杰一夫當關，繳9局完封勝，率領平鎮以2:0扳倒高苑，取得明天冠軍戰門票，對手將是今午穀保家商對三民高中之戰勝隊。

陳志杰今天表現威風八面，獨撐9局用了106球，只被擊出3支零星安打，狂飆11K、另有1保送，無失分拿下勝投，飆出生涯最快球速151公里，高苑先發9棒，僅第5棒孔念恩未吞K，打線完全遭陳志杰強勢壓制。

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陳志杰出身桃園龜山少棒、新明青少棒、平鎮青棒，與穀保家商「火球男」潘文輝是國小同學，陳志杰拿過國中棒球聯賽硬式組投手獎，玉山盃青棒賽投手獎，108學年度高中木棒聯賽大會MVP，2020年黑豹旗青棒賽大會MVP，戰功彪炳。

日前平鎮教頭吳柏宏透露，陳志杰想要投入今年中職季中選秀，如無意外應該會出來選；如果陳志杰投入選秀，今年中職選秀好手眾多，以他的能力，順位不見得會在旅外球員後面。

事實上，今天平鎮攻勢也有限，全場只擊出6支安打，但攻勢不用多，一局就夠了，5局上張翔、田子杰、張宥鈞先後擊出安打，單局拿下2分足以贏球，現役青棒最強打者李灝宇擔任第4棒、守三壘，單場4支0，另有1K、1雙殺打，打擊無建樹，三壘守備出現1次失誤。

平鎮三壘手李灝宇守備。（學生棒球聯盟提供）

平鎮王牌陳志杰。（學生棒球聯盟提供）

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