晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》詹皇本季首度休兵 湖人不敵國王吞2連敗

2021/03/04 14:13

湖人施洛德（中）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國王今天在主場迎戰少了「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的湖人，希爾德 （Buddy Hield）砍下29分，巴恩斯（Harrison Barnes）貢獻20分，包含最後剩下30.1秒的關鍵上籃逆轉戰局，終場國王以123：120擊敗湖人。

兩隊此戰互咬分數，第四節讀秒階段，湖人施洛德（Dennis Schroder）2罰全進助隊領先1分，巴恩斯在剩下最後30.1秒時，他在三分線外持球後，直接切入禁區上籃得分，幫助國王逆轉比數。

而湖人因施洛德、哈瑞爾（Montrezl Harrell）都錯失上籃超前機會，只能採取犯規戰術。巴恩斯穩穩罰進2罰，加上庫茲馬（Kyle Kuzma）未能投進追平三分，終場國王就以3分之差贏球。

國王希爾德。（美聯社）

希爾德全場15投11中，包含砍進7顆三分，得到全場最高的29分。福克斯（De'Aaron Fox）23分8助攻，巴恩斯拿到20分，霍姆斯 Richaun Holmes）16分9籃板，巴格利（Marvin Bagley III）14分，約瑟夫（Cory Joseph）13分。

詹姆斯今天休兵未上場，施洛德得到28分9助攻，哈瑞爾26分12籃板，庫茲馬25分13籃板，大莫里斯（Markieff Morris）、麥金尼（Alfonzo McKinnie）各拿11分。

國王巴恩斯。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。