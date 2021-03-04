NBA》詹皇本季首度休兵 湖人不敵國王吞2連敗

湖人施洛德（中）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國王今天在主場迎戰少了「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的湖人，希爾德 （Buddy Hield）砍下29分，巴恩斯（Harrison Barnes）貢獻20分，包含最後剩下30.1秒的關鍵上籃逆轉戰局，終場國王以123：120擊敗湖人。

兩隊此戰互咬分數，第四節讀秒階段，湖人施洛德（Dennis Schroder）2罰全進助隊領先1分，巴恩斯在剩下最後30.1秒時，他在三分線外持球後，直接切入禁區上籃得分，幫助國王逆轉比數。

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而湖人因施洛德、哈瑞爾（Montrezl Harrell）都錯失上籃超前機會，只能採取犯規戰術。巴恩斯穩穩罰進2罰，加上庫茲馬（Kyle Kuzma）未能投進追平三分，終場國王就以3分之差贏球。

國王希爾德。（美聯社）

希爾德全場15投11中，包含砍進7顆三分，得到全場最高的29分。福克斯（De'Aaron Fox）23分8助攻，巴恩斯拿到20分，霍姆斯 Richaun Holmes）16分9籃板，巴格利（Marvin Bagley III）14分，約瑟夫（Cory Joseph）13分。

詹姆斯今天休兵未上場，施洛德得到28分9助攻，哈瑞爾26分12籃板，庫茲馬25分13籃板，大莫里斯（Markieff Morris）、麥金尼（Alfonzo McKinnie）各拿11分。

國王巴恩斯。（今日美國）

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